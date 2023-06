Tutti di corsa per Gianni 

C’è ancora tempo sino a domani alle 20 per iscriversi al Memorial “Gianni corre” che si svolgerà sabato a Ruinas in ricordo di Gianni Murgia. Le adesioni possono essere inviate alla email pol.ruinas81@libero.it. L’evento è organizzato dalla polisportiva Ruinas 81 che vuole ricordare l’atleta-commerciante deceduto improvvisamente qualche anno fa all’età di 64 anni, colpito da un infarto proprio mentre in sella alla sua bici faceva una escursione sul Monte Arci. Pur vivendo da tempo ad Oristano, con il paese natale di Ruinas aveva mantenuto un ottimo rapporto ed era molto legato alla Polisportiva. Il suo punto vendita Giocasport, in viale Repubblica era la metà preferita di tanti sportivi: esperto, appassionato e competente sapeva consigliare sempre la scarpa giusta. ( s.c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA