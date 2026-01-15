Guido Angelozzi è il testimonial dell’equilibrio. In una squadra giovane, che va avanti a scatti, con un allenatore focoso e alla prima esperienza, lui distribuisce saggezza, calma, anche quando dà le notizie: «Stiamo ragionando, arriva quasi certamente Sulemana, poi vedremo chi sarà il secondo centrocampista». E Palestra non si tocca «fino al 30 giugno». Il direttore sportivo rossoblù, ospite de “Il Cagliari in diretta” con Fabiano Gaggini, Valentina Caruso e Alberto Masu su Radiolina e Videolina, è stato chiaro: ci saranno dei rinforzi, qualche partenza non è esclusa, siamo tutti dentro il progetto. «Non sono più amministratore delegato come a Frosinone, ora sono più rilassato anche in famiglia, faccio solo il direttore, ho a che fare col presidente, l’allenatore e i giocatori e va benissimo così. E lo dice con un sorriso eloquente. Preferisce Cagliari alla sua ultima sede di lavoro, il paesone Frosinone, anche se… «Anche se devo programmare per tempo ogni viaggio e non è mai facile». Insularità.

Squadra giovane

«Quando sono arrivato a Cagliari il presidente mi ha trovato subito d’accordo, ringiovanire gli organici è qualcosa che ho sempre fatto, il Frosinone è la squadra più giovane della B e due anni eravamo quella più giovane in Serie A». Cagliari: «Ho scelto per il progetto: allenatore giovane, cresciuto nella società, squadra con un’età media bassa. L’allenatore sta andando bene, al di là del risultato dell’ultima partita, che però io giudico buona. Dobbiamo cercare nelle prossime diciotto partite di migliorare e portare il Cagliari nella zona che gli compete». La panchina: «Pisacane, per essere uno che ha allenato sempre nel settore giovanile, mi ha dato subito l’impressione di essere uno bravo, sul lavoro quotidiano e nel rapporto con i giocatori, è un predestinato, ha personalità, intuito, gli piace il lavoro, sa fare il suo mestiere, già prima che smettesse – mi ha detto – voleva fare l’allenatore. Se uno è bravo, non importa l’età». Galeotto un incontro a Napoli: «Lo conoscevo da calciatore, lo volevo prendere a Bari, lui era a Lumezzane e non riuscimmo a chiudere. A Napoli mi ha offerto un bel pranzo in centro, lui mi espose le sue idee e io le mie, ci siamo rivisti a Milano col presidente per progettare la stagione».

Il mercato

«Oggi abbiamo pranzato assieme, dopo abbiamo parlato dei rinforzi per migliorare la squadra. Sulemana? C’è la possibilità di farlo tornare, ha altre offerte ma per Cagliari ha dato la sua disponibilità, qui è stato bene, speriamo di accontentare lui e noi». Le priorità: «Prendiamo due centrocampisti, ora abbiamo Deiola e Folorunsho che sono fuori, abbiamo avuto molta sfortuna. Con Sulemana cerchiamo di chiudere entro lunedì, ma servono tre firme, i due club e il giocatore, ma all’80 per cento sarà rossoblù». La difesa: «Stiamo valutando se prendere un altro difensore, ci stiamo pensando e probabilmente lo prendiamo». L’attacco: «Per quanto riguarda l’attacco vorrei aspettare un attimo, prima voglio chiudere le priorità, un centrocampista è la questione più urgente, poi ragioneremo. Kilicsoy e Trepy sono stati bravi, hanno dimostrato di poterci stare a questo livello, ma serve un ragionamento accurato, non dobbiamo fare confusione». Poi rivela un aneddoto su Trepy: «Durante Inter-Cagliari Primavera ero a Milano col presidente, ho trovato un osservatore di un grande club inglese. Trepy ha fatto due gol e subito mi ha chiamato quell’osservatore per chiedermi se avessimo intenzione di venderlo. Gli ho risposto che era incedibile». E ancora: «Trepy mi ha fatto subito una bella impressione. Se non si “guasta”, tra fidanzate e familiari… Idrissi lo vedo di grande prospettiva, verrà fuori bene, come Pintus. Palestra? A Cagliari fino al 30 giugno. Mina? Qualche problema fisico che gli fa vivere alti e bassi, dalla Nazionale è tornato con qualche acciacco, lo stiamo recuperando, è importante, tutti sono fondamentali». La Juventus: «Una partita dura, ma tutte iniziano da zero a zero, poi vedremo. Non vedo nessuno strascico dalla sconfitta, la squadra ha lavorato bene, sono tutti belli carichi». (e.p.)

