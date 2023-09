Tutti d’accordo sugli otto enti «Ma serve un cambio di passo» 

Tutti d’accordo, ma con gli opportuni distinguo. E c’è chi, come il consigliere centrista Antonello Peru, chiede un cambio di passo pure sulle Province e sulla Città metropolitana di Sassari.

Il problema

«Non c’è più tempo da perdere, bisogna accelerare e dare finalmente applicazione ad una riforma che è stata approvata da oltre due anni», argomenta. «È vero che il Governo aveva impugnato la legge, ma la Corte Costituzionale da oltre un anno e mezzo ci ha dato ragione. Io per tutto questo tempo sono dovuto rimanere fuori dal Consiglio e ho vissuto con molta preoccupazione i ritardi nell’attuare una legge cui tengo in modo particolare. Ora dobbiamo darle subito gambe a cominciare da tutte le norme riguardanti la separazione delle Province. Ricordo tra l’altro che dal 2018 abbiamo i commissari alla guida degli Enti intermedi sardi. Dobbiamo farci trovare pronti perché se, come sembra, il Governo nazionale varerà una nuova riforma con l’auspicabile ritorno all’elezione diretta dei presidenti delle Province, la Sardegna a quel punto dovrà essere a posto dal punto di vista giuridico». Secondo Peru c’è poi un altro aspetto: «Questa legge esiste dal 2021 e da allora Sassari, nuova Città metropolitana in base alla legge sarda, dal momento in cui la Corte ha rigettato la norma, ha perso centinaia di milioni di euro per non aver potuto accedere ai fondi europei specificatamente destinati alle città metropolitane. Su questo argomento ho presentato un emendamento al collegato per recuperarli».

Il dibattito

Angelo Cocciu, consigliere gallurese del FI, è più tranquillo: «Per il momento le Province non possono che essere di secondo livello», argomenta. «Se poi il Governo dovesse decidere diversamente, noi ci adeguederemo». Nel merito, Cocciu afferma: «Abbiamo studiato questa legge perché venisse applicata nel migliore dei modi. Non vediamo l’ora che entri in funzione perché riteniamo che la Gallura abbia bisogno di un riconoscimento istituzionale per il ruolo che svolge». Giuseppe Meloni (Pd) è convinto che si tratti di una norma superflua: «Ciò che si deve fare è già scritto nella legge 7 del 2021 e mi chiedo ancora perché non sia stata attuata, ad esempio per l’istituzione della Città metropolitana di Sassari. La sensazione è che serva per completare i commissariamenti, con il rischio che la Sardegna rimanga indietro, a seguito dell’imminente riforma nazionale. Stiamo attenti a non restare ingabbiati in un sistema normativo desueto». Sempre sul fronte Dem, interviene Roberto Deriu: «La riforma è già in atto, è la Giunta che non le ha dato attuazione accampando scuse. Diciamo che il Collegato toglie le loro scuse», spiega l’ex presidente della Provincia di Nuoro. «Perché non sia stata ancora attuata è un mistero dell’assessorato degli Enti locali. Ora arrivano queste normette che contengono l’ennesima disciplina transitoria con l’ennesimo inventario delle Province per poterle sciogliere, dividere e creare quelle nuove. Un lavoro su cui i commissari possono fare molto poco: sarebbe meglio affidarsi a figure con responsabilità politica e con tutti i poteri per il rilancio come gli amministratori straordinari».

RIPRODUZIONE RISERVATA