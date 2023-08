Tutti d’accordo:  «Spalletti nuovo ct  la scelta migliore» 

Roma. Tutti concordano, allenatori, ministri e dirigenti del mondo del calcio: scegliendo Luciano Spalletti come nuovo ct la Figc ha fatto la scelta «migliore». Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, parla di «scelta brillante arrivata in soli 5 giorni»; per il ministro dello Sport, Andrea Abodi, sarà «un ottimo commissario tecnico»; per Renzo Ulivieri, presidente dell’Assoallenatori, si tratta di «uno dei massimi esponenti della scuola tecnica italiana nella sua moderna evoluzione, ha in sé tradizione e innovazione oltre a grandi capacità di gestione». Insomma, il dopo Mancini, che comincerà ufficialmente il primo settembre (quando la Federazione presenterà Spalletti), sembra in ottime mani e comincia con grande ottimismo.

Viceversa non accennano a diminuirte le critiche rivolte al predecessore dimissionario. Se per Massimiliano Allegri «Mancini avrà avuto i suoi buoni motivi», Malagò ha voluto sottolineare «con franchezza, avendone parlato direttamente anche con lui», che «la tempistica della decisione di lasciare la Nazionale doveva essere diversa», trattandosi di «una bomba sportiva deflagrata in un periodo difficile» come quello di agosto e considerato che «la Nazionale di calcio per noi italiani è qualcosa di sacro». Lo stesso Ulivieri ha bocciato «tempi e modi» dell’addio, «soprattutto se si ha da 5 anni un ruolo tecnico federale centrale, destinato a durare fino a 2026».

Dare l’incarico a Spalletti nonostante la difficile situazione contrattuale che ancora lo lega al Napoli (con una penale di 3 milioni da pagare nel caso il tecnico assuma le redini di una squadra prima dell’estate 2024: diatriba che dovrà risolvere lo stesso tecnico, seppure con l’appoggio federale), per Malagò è stata viceversa «una eccellente operazione», trattandosi della scelta «migliore che si potesse fare». Sulla clausola, il presidente del Coni ha detto di aver «provato a parlare con De Laurentiis: mi ha detto che ci avrebbe pensato, vedo che i termini della questione non sono cambiati. D’altra parte ognuno ha il suo carattere. Poi, chiaro che io auspichi una soluzione senza strascichi e contenziosi».

RIPRODUZIONE RISERVATA