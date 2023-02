Tutti d’accordo in Aula: l’università non si tocca 

Il Consiglio comunale si schiera in difesa dell’università oristanese. Via libera all’unanimità all’ordine del giorno presentato dal capogruppo di Oristano Più Efisio Sanna che «impegna il sindaco ad agire nelle sedi deputate, di concerto con le istituzioni locali e con i rappresentanti istituzionali del territorio, per salvaguardare l’autonomia finanziaria-gestionale del Consorzio Uno e a promuovere, nell’interesse del territorio, ogni azione utile a tutela della sede decentrata per rafforzarne l’offerta formativa».

Maggioranza e opposizione hanno condiviso la necessità di opporsi fermamente al provvedimento inserito nel collegato alla Finanziaria regionale che prevede il trasferimento degli oneri didattici per le sedi decentrate agli atenei di Cagliari e Sassari.

Nell’ultima seduta l’assemblea ha anche approvato all’unanimità l’iter che autorizza l’esproprio delle aree necessarie a realizzare i sottopassi in sostituzione dei passaggi a livello di via Ozieri e via Laconi. Il primo potrà essere percorso anche da auto e mezzi diretti al centro intermodale.

Sull’argomento scintille in Aula tra l’assessore alla Viabilità, Ivano Cuccu, e il capogruppo del suo stesso partito, Giuliano Uras, che ha dichiarato «se dovessi votare secondo coscienza voterei contro, ma visto che tutto il Consiglio comunale è favorevole, ci adegueremo». ( )

RIPRODUZIONE RISERVATA