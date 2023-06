Tutti d’accordo: aree verdi anche ai privati 

Coinvolgere attivamente i cittadini, le imprese, le associazioni e le scuole nella gestione del verde pubblico. Lo chiede il gruppo Impari con una mozione che verrà letta nel prossimo Consiglio comunale. Il mese scorso la Giunta ha affidato un’area ad un cittadino, la gestione partecipata in passato ha dato buoni risultati, con riconoscimenti a livello nazionale. La minoranza chiede che ciò che sia regolamentato per tutti e non vada a pesare sulle tasche dei volontari, prevedendo un rimborso delle spese.

La richiesta

«Poiché le risorse umane e finanziarie per la manutenzione del verde pubblico sono limitate, consentire ai volontari di svolgere attività di cura del verde senza fini di lucro, come la pulizia, la potatura, la piantumazione di fiori e arbusti, e altre attività di giardinaggio, potrebbe essere una soluzione». A questa richiesta fatta dal gruppo di minoranza segue la replica dell’assessore all’Ambiente Marcello Serru: «Le risposte concrete verranno date successivamente alla discussione in Aula. Ma abbiamo già deliberato diverse convenzioni con cittadini che hanno chiesto di prendere in carico alcune aree verdi, cosa per altro prevista dal nostro programma». La concessione più recente è un’area verde tra via Eleonora d’Arborea e via Torino del maggio scorso in cui un cittadino si impegnava eliminare le erbe infestanti, piantumare 10 alberi tra quercia da sughero, leccio e carrubo, l’irrigazione degli alberi e la pulizia dai rifiuti. «Vorremo che questa concessione sia replicata ma che ci sia un regolamento. Dovrebbe inoltre essere considerata la possibilità di un rimborso spese per tutto ciò che comporta fare questo lavoro, per far sì che il paese possa tornare a giovare dell’aiuto di tutti come si faceva una volta, guadagnandone in bellezza», sottolinea il capogruppo di Impari Marcello Pistis.

Il passato

Valorizzazione e compartecipazione erano parole d’ordine nel passato guspinese e hanno dato degli ottimi risultati. «Il Comune ha già tutti gli strumenti. È stato un modello virtuoso a livello italiano, sono anche arrivati premi come Città sostenibili dei bambini e delle bambine e Città per il Verde», dice Daniela Ducato,l’imprenditrice guspinese esperta di economia circolare. «Nel segno della sostenibilità», sostiene, «spero che si recuperi quello che era stato già fatto, che è ancora tecnicamente e scientificamente valido, in cui mi sono impegnata per tanti anni».

La mozione

Nella mozione viene chiesto di implementare un protocollo standard per la concessione di aree verdi comunali agli adottanti, nonché stabilire un regolamento specifico. Per sostenere le attività dei volontari dovranno essere individuate risorse nel bilancio comunale per il rimborso di attrezzature e materiali di consumo o esplorare forme di compensazione fiscale attraverso il baratto amministrativo.

