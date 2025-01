Tutti contro incivili ed evasori: «Multe esemplari per chi sporca» 

Il signore sull’ottantina, armato d’ombrello e di buon senso, ha lo sguardo sconsolato: «Il problema è l’inciviltà di certa gente, non sicuramente il sistema». Lo dice con tono deciso, per poi avventurarsi nella funzione rieducativa delle pene: «Sa cosa penso? Che questi bisognerebbe multarli e poi costringerli a ripulire dove sporcano. Tipo lavori socialmente utili, al servizio della comunità ligia alle regole». Quella che banalmente getta i rifiuti negli appositi spazi e si attiene ai calendari della raccolta differenziata. Impresa evidentemente troppo difficile per gli incivili, poco propensi alle più elementari regole del vivere civile e che continuano a disseminare rifiuti nel primo posto utile. Anche nei luoghi più improbabili.

La rassegna

Basta trascorrere qualche ora a vagare per la città per capire che il problema non solo esiste ma è decisamente democratico. Capita ad esempio di trovare una vecchia canoa poco distante dal faro di Calamosca, qualche passo più in là ed ecco il monitor di un computer e quel che resta di un fornetto a microonde: tutto semi-nascosto nella fitta vegetazione ma non dagli occhi attenti di chi per godere del panorama che abbraccia tutto il Golfo decide di raggiungere la cima del colle. Come Salvatore Piu, 63 anni, tenuta ginnica anti-pioggia, e le idee chiarissime - e drastiche - sulle soluzioni da adottare: «Le mani bisognerebbe tagliare a questi vandali, forse solo così imparerebbero a rispettare l’ambiente e chi come me paga regolarmente la tassa dei rifiuti». Lo pensano anche a valle, dove gli sforzi del Comune per ridare decoro a Sant’Elia si vedono, ma purtroppo durano poco. «Vengono a pulire e dopo un paio di giorni è tutto come prima», sbotta la donna del secondo piano. «E sia chiaro che il problema non è il quartiere ma chi evidentemente vuole vivere tra l’immondezza». Ne è l’esempio la discarica cresciuta nello spiazzo poco distante dall’Arena che di eventi non ne vede da un pezzo. Visibilissima invece la montagna di spazzatura varia accatastata dietro una piccola struttura di cemento. La scelta è ampia: tris di valigie color amaranto, abbigliamento vario, sanitari e bustoni neri dal contenuto ignoto.

Rifiuti misti

Difficile capire a cosa possa servire il seggiolino rosso dimenticato sotto un pino in via Aronnne, ma va sicuramente meglio in via Timavo, dove dopo anni di bonifiche, incendi e minacce di sanzioni, la discarica andata avanti per almeno sei anni ora è quasi sopportabile. Ci sono giusto qualche sacchetto ribelle, uno scaldabagno e la rete di un letto con doghe di legno; che comunque non sono certo un bel vedere, soprattutto a due passi dall’ospedale Santissima Trinità. Ridotta ai minimi termini anche l’altrettanto storica discarica di piazza Medaglia Miracolosa, che se non è anche questo un miracolo poco ci manca. Proseguendo il tour verso via Jenner, la vergogna la racconta la distesa d’immondezza sistemata nello sterrato poco distante dall’ingresso secondario del Brotzu. Un vecchio materasso, vestiario d’ogni gusto e taglia, plastica, legno e un gregge di pecore fuori controllo pure loro danno il benvenuto ai malcapitati utenti alle prese - almeno - con due problemi: l’assenza di parcheggio e ancora una volta l’inciviltà. «È uno schifo, dovrebbero esserci controlli continui e multe salate per chi riduce la città così», commenta Laura Fadda, mentre a bordo della sua utilitaria si allontana sdegnata e piuttosto di fretta.

Il dibattito

Resiste - purtroppo - l’usanza del sacchetto selvaggio: quello lanciato dalla macchina a bordo strada, moda particolarmente diffusa lungo le cunette della quattro corsie che dall’aeroporto arriva in città e viceversa. Ma un po’ tutti i cavalcavia cagliaritani si prestano: segno evidente che non sono solo i quartieri popolari a pagare lo scotto di un’inciviltà che non si ferma a confini, stradari e ceti sociali.

Maleducazione

Qualcuno, in pausa pioggia, ci prova a puntare il dito sulla raccolta differenziata: «Quando c’erano i cassonetti queste cose non capitavano», osserva il giovane con cane che non dà certo il buon esempio scordando di raccogliere i bisogni del suo cane. «Ecco, questa è la conferma che il problema è solo uno: la maleducazione della gente», chiosa Paola Deidda.

