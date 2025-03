Tutti contro il limite di velocità dell’Anas, cartelli ritoccati  

Il limite di velocità di trenta chilometri orari imposti dall’Anas su un lungo tratto della vecchia Orientale sarda non piace a nessuno. Tanto che qualcuno non ci ha pensato due volte a trasformare su alcuni cartelli piazzati lungo la carreggiata il tre in otto. Quindi il 30 è diventato 80. Una goliardia evidentemente, forse una provocazione per denunciare un provvedimento che ha suscitato e continua a creare parecchio malcontento soprattutto fra gli automobilisti di Burcei che ogni giorno devono percorrere questo tratto di vecchia Orientale per lavoro, andare a scuola, recarsi a Cagliari e dintorni per mille motivi. Ovviamente nessuno sa chi ha trasformato quel tre in otto portando beffardamente il limite di velocità da trenta a ottanta, si sa soltanto che il disagio cresce. Una situazione subito segnalata dagli automobilisti, dal gruppo consiliare “Burcei libera” (composto da Alessandra Lussu, Paola Zuncheddu e Antonello Monni) e dal sindaco Simone Monni con una sollecitazione all’Anas. Sembra che il limite di velocità così ridotto sia legato alle condizioni di pericolosità della carreggiata su alcuni punti (radici dei pini che affiorano, asfalto sconnesso).

La nuova protesta arriva dal Comitato di cittadini che sollecita l’avvio dei lavori di costruzione della nuova strada per Burcei. «Una assurdità - dicono Vittorio Monni e Salvatore Malloru - Burcei diventa sempre più isolato». (ant.ser.)

