Tutti contro il fumo in spiaggia 

Con il divieto di fumo in spiaggia, Tortolì segue il modello Barcellona e Maiorca e di altre rinomate località italiane e sarde. Sono una trentina i comuni che hanno bandito le sigarette sugli arenili. I bagnanti che affolleranno i 17 chilometri di litorale non dovranno più fare i conti con mozziconi di sigaretta o fumo passivo a partire dal prossimo anno. Gli studi che definiranno tutti i dettagli dell’iniziativa, comprese le attività di controllo e le sanzioni, sono già in corso e si tramuteranno in divieto dall’estate 2024. È unanime il parere favorevole delle associazioni di categoria e degli operatori turistici.

Le reazioni

«Ne siamo felici. Da sempre come Sib - dice Claudia Comida, 39 anni, presidente regionale di Sib-Confcommercio, il sindacato dei balneari - sentiamo l’esigenza che vengano adottati provvedimenti di questo tipo». Nello studio il Comune dovrà anche tenere conto di chi proprio non riesce a rinunciare all a sigaretta . «Vanno studiate soluzioni che possano permettere ai fumatori di godersi la spiaggia in tranquillità. Siamo convinti che verranno individuate aree attrezzate. Supportiamo l’iniziativa e - dice Comida, proprietaria del ristorante La Capannina - restiamo a disposizione per eventuali idee a sostegno ». In sintesi, la presidente di Sib-Confcommercio - esprime «parere favorevole» al provvedimento futuro del sindaco.

«Finalmente, ottima scelta, grande prova di civiltà e di senso civico. Consentire il fumo in spiaggia è direttamente proporzionale all’abbandono dei mozziconi», afferma Antonello Moi, titolare de Su Stancu, a Orrì, e delegato sindacale di Fiba Confesercenti. «Sono contento, decisione giusta: i mozziconi stanno inquinando tutta la spiaggia», aggiunge Fabrizio Palmas, proprietario dell’Hakuna Matata e presidente della Pro loco Rocce Rosse. «L’importante è che il divieto si faccia rispettare», avverte Antonio Ladu, dallo stabilimento Foxi Lioni.

Il consigliere

Il sindaco, Marcello Ladu ha annunciato il provvedimento. Il consigliere con delega all’Ambiente, Riccardo Falchi lo illustra: «La misura rappresenta un passo significativo verso la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini. Grazie alla collaborazione collettiva, potremo preservare la bellezza naturale delle nostre spiagge e offrire a tutti i visitatori un ambiente più salubre e piacevole».

«Siamo certi – conclude – che questa decisione avrà un impatto positivo sulla nostra comunità e sulla conservazione del nostro patrimonio naturale».

