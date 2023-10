Tutti con il Fai alla scoperta  dei palazzi storici 

In questo ottobre al sapore d’estate, nessuna migliore occasione delle “Giornate Fai d’autunno” per andare alla scoperta di luoghi poco conosciuti, parte dell’eccezionale patrimonio culturale Sardo. Priorità alle attività all’aperto per la dodicesima edizione dell’evento, e tanti nuovi luoghi, diversamente non accessibili. Passeggiate e trekking, piazza e chiese, boschi e villaggi nuragici, palazzi e ville storiche. Tutto ciò sabato e domenica tra Cagliari, Oristano, Sassari, Sedini, Dorgali e Lanusei.

Tra le novità spicca, nel capoluogo, un importante luogo di memoria storica istituzionale: il Palazzo del provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari in piazza del Carmine, oggi sede della Rappresentanza del Governo in Sardegna e del Tar. Un luogo riconosciuto per decenni come centrale nella vita della città, e al quale si vuole restituire valore e rilevanza. Gli alunni della scuola primaria di II grado Alfieri di Cagliari hanno aderito all’iniziativa realizzando un filmato sulla piazza.

Luoghi

Rappresentati anche siti di archeologia (con il Villaggio Nuragico di Serra Orrios e Tomba dei Giganti di Dorgali), palazzi storici o ville liberty (come il Palazzo Paderi di Oristano e altre di rara bellezza di Sassari), beni di grande valore storico (come la chiesa di San Nicola di Silanis) o ambientale e paesaggistico (come il bosco di Seleni). Accanto a queste sei novità, anche due beni Fai già noti: Le Saline Contivecchi di Assemini e la Batteria Militare Talmone.

Un’opportunità, ogni anno nuova, per avvicinarsi all’inesauribile fonte di siti culturali italiani, raccontati con l’entusiasmo di tutti i volontari che sposano la missione del FAI di tutela e valorizzazione. «In questa edizione abbiamo dato la possibilità ai giovai delle scuole di conoscere e studiare i loro territori diventando Apprendisti Ciceroni», spiega Monica Scanu, presidente regionale del Fai Sardegna.

Modalità

Quest’anno, per la prima volta, per visitare le aperture delle giornate Fai d’autunno, non sarà necessaria la prenotazione. Un motivo in più, come se ce ne fosse bisogno, per approfittare del weekend per addentrarsi nella storia, nell’architettura, nella natura e nella cultura del Belpaese.

Qualche visita più particolare sarà destinata agli iscritti Fai. Ma tutti, come sempre, avranno la possibilità di iscriversi per sostenere la fondazione, anche direttamente nei siti e nei beni, con le formule dedicate a questa grande campagna nazionale.

