Tutti con Giorgia da Musk a Maraini 

Il post di Giorgia Meloni è accolto da un’onda di vicinanza: “Avanti a testa alta!”, scrive Salvini, “Giorgia ti abbraccio” dice Tajani. E se le donne della politica da entrambe le parti sono compatte nel sostenerla, non manca nell’opposizione chi avvia un’analisi più politica. Il Dem Riccardo Zan che chiede: «Almeno lasciate in pace le famiglie che vogliono stare insieme» e Riccardo Magi di + Europa esorta la maggioranza «d’ora in poi» ad «astenersi dal fare la morale sulla famiglia tradizionale». E il leader M5S Giuseppe Conte suggerisce di «non imporre modelli culturali impregnati di ideologia» e «astratti». Ma la grande maggioranza delle reazioni è di sostegno a Meloni, che tra i 20mila like al suo tweet incassa quello di Elon Musk e riceve i complimenti di Dacia Maraini, che detta all’Ansa: «Brava Giorgia, ben fatto!». Unica nota stonata quella di Fabrizio Corona, che insinua una relazione di Meloni con un deputato di FdI, che smentisce.

