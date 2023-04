Tutti col piumino: è tornata la neve 

Via i vestiti estivi appena tolti dall’armadio, è ancora tempo di piumini. Addirittura il centro della Sardegna è stato teatro di una forte nevicata che ha creato difficoltà al traffico sulle strade, in particolare sulla Nuoro-Lanusei all’altezza del Passo Corru ‘e boi. La Polizia stradale ha allertato l’Anas perché mettesse in atto il piano neve con l’utilizzo di spargisale ed, eventualmente, spazzaneve. Le minime dovrebbero restare molto basse fino a Pasqua e questo potrebbe cambiare i piani dei vacanzieri. Gli operatori sono ottimisti: «Se nevicasse, ci sarebbe un motivo di richiamo in più».

