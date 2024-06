Tutti avanti: Sinner Musetti e il doppio 

Vittoria al cardiopalmo ad Halle per Jannik Sinner che supera al tie-break del terzo set il tedesco Jan-Lennard Struff per 6-2, 6-7, 7-6 dopo due ore e mezza. Una partita complicatissima per l'altoatesino: il tedesco ha annullato 16 delle 18 palle break concesse, sfruttando al meglio l’arma del servizio e trovando un'ottima reazione dopo aver perso il primo set. Oggi, in semifinale, Sinner affronterà il cinese Zhizhen Zhang che ha battuto in tre set l’americano Christopher Eubanks

Nel torneo di doppio, per il secondo torneo consecutivo, Simone Bolelli e Andrea Vavassori raggiungono la finale. Gli azzurri, numeri uno del seeding, hanno battuto in semifinale la coppia tedesca formata da Yannick Hanfmann e Dominik Koepfer: 6-3, 7-6 in poco meno di un'ora e mezza di gioco. Per gli azzurri è la quarta finale stagionale.

Al Queen’s

Al Queen’s, torna in semifinale per la seconda settimana consecutiva Lorenzo Musetti. Dopo Stoccarda, il carrarino si ripete all'Atp 500 sull’erba di Londra, battendo ai quarti Billy Harris, numero 162 del mondo con il punteggio di 6-3 7-5. In semifinale, Musetti sfiderà oggi Jordan Thompson (australiano, 43 Atp) che ha eliminato l’americano Taylor Fritz (12 del mondo) per 6-4, 6-3.

A Birmingham

Vola in semifinale (ma per lei è la prima volta sull’erba) anche Elisabetta Cocciaretto. Al Wta 250 di Birmingham, la marchigiana (44 del mondo) ha superato in tre set la ventenne russa Diana Shnaider per 5-7, 6-4, 6-2 e affronterà la kazaka Yulia Putintseva (6-3, 6-7, 6-1 all'americana Caroline Dolehide), n. 41 Wta.

