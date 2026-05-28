Tutti armati contro le zanzare 

Lo stand non era ancora aperto ma in fila erano già in tanti. Anziani e ragazzi, tutti pronti ad armarsi contro le zanzare. «Ormai è un’invasione costante, speriamo che questa novità funzioni» ripetevano ieri mattina in piazza San Martino a Riola. E la novità sono i kit antilarvali che la Provincia ieri ha iniziato a distribuire gratuitamente alla cittadinanza partendo da Riola e Nurachi. Un sistema nuovo nella lotta agli insetti e nella prevenzione della Febbre del Nilo, pensato per coinvolgere direttamente anche la popolazione.

In fila

«Alle 10, come abbiamo iniziato la distribuzione, lo stand è stato preso d’assalto» spiega una delle operatrici incaricata dall’Ente. Tutti curiosi e speranzosi di avere finalmente lo strumento giusto per debellare le zanzare. «Noi facciamo sempre la disinfestazione nel nostro terreno, a casa abbiamo fornellini ovunque ma non basta – osserva Sabina Murtas, di Riola – ho paura soprattutto per mia nipotina, cerchiamo di fare attenzione e seguire tutte i consigli che ci danno». Dietro di lei, un’altra concittadina conferma i timori. «Qui ormai le zanzare ci sono sia d’estate che d’inverno, non ci lasciano in pace – dice Susanna Caria – e noi cerchiamo di provarle tutte per difenderci». C’è chi chiede suggerimenti sull’utilizzo del prodotto e chi si preoccupa per i possibili effetti sugli animali. «Vorrei sapere se questo gel può essere tossico per i gatti – precisa Cesira Lasiu, di Nurachi – e pare sia preferibile tenerli lontani. Noi abbiamo un cortile grande e ci sembra giusto adottare le varie precauzioni».

Preoccupazione

La paura più forte ovviamente è quella della West Nile, in particolare dopo il primo contagio della stagione che quest’anno è stato accertato addirittura a metà maggio, con largo anticipo rispetto al passato. «Ormai tutti abbiamo capito che la prevenzione è fondamentale – ripete Giustino Dessì, in attesa di ricevere il kit a Riola – un anno fa un mio collega era stato ricoverato con la Febbre del Nilo ed era stato malissimo. Meglio proteggersi, soprattutto se in casa ci sono anziani e bambini». Sulla stessa linea tanti altri compaesani come Simona Murtas, di Nurachi che ammette di aver accolto l’invito della Provincia «per precauzione. Abbiamo i genitori anziani ed è importante difendersi da questo virus trasmesso dalle zanzare». Boneglio Murru è arrivato nello stand di Riola con moglie e figlio al seguito «le zanzare ci sono, speriamo che questo sistema funzioni davvero». Gli operatori per tutta la mattinata hanno continuato a dare indicazioni, distribuire gli opuscoli informativi della Asl e soprattutto i kit: alla fine a Riola ne sono stati consegnati circa 380 mentre a Nurachi quasi 400.

La campagna

Tutti si augurano che il gel, da mettere nei ristagni d’acqua per uccidere le larve, sia una soluzione. «La risposta dei cittadini è stata molto incoraggiante – commenta il consigliere provinciale con delega all’Ambiente, Andrea Grussu – Va sempre sottolineato che il contrasto alle zanzare non può essere affrontato soltanto dalle istituzioni, ma richiede il coinvolgimento diretto di tutti i cittadini». La campagna di sensibilizzazione proseguirà oggi dalle 9 alle 13 a Santa Giusta in via Garibaldi e a Marrubiu in piazza Amsicora. Domani appuntamento a Cabras in piazza Eleonora e ad Arborea in piazza Maria Ausiliatrice e domenica, sempre dalle 9 alle 13, tappa a Oristano in piazza Roma e a Terralba in piazza Cattedrale. Infine la Provincia ha realizzato un portale dedicato con tutte le informazioni utili per la lotta alle zanzare (prevenzionezanzare-provinciaoristano.it).

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