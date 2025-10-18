VaiOnline
Calcio.
19 ottobre 2025 alle 00:30

Tutti allo stadio a tifare i “dilettanti” 

Inizia la Terza categoria, in campo 13 squadre (tre le nuove iscritte) 

Sono tredici le squadre oristanesi che scendono in campo nel campionato di Terza categoria, l’ultimo gradino del calcio sardo ma forse il più autentico per passione e valore sociale. Dalla Planargia al Montiferru, passando per Terralbese, Sarcidano e Marmilla, le società si distribuiscono in due gironi e segnano la ripartenza di un movimento che coinvolge interi paesi, dove campi e spogliatoi rischiavano altrimenti di rimanere chiusi.

Lo spirito

È il calcio del volontariato, dove spesso anche i giocatori tracciano il campo, usano la propria auto per le trasferte, puliscono gli spogliatoi, sistemano le reti e preparano il “terzo tempo”, momento di amicizia dopo la gara. Tra le realtà che tornano a calcare il rettangolo di gioco ci sono Solarussa , Laconi e Cuglieri . Qui si riparte con entusiasmo sotto la guida di Chicco Guai, ex portiere degli anni ’90, oggi alla sua prima esperienza da allenatore e proprio nella squadra del suo paese: «Porto con me tanto entusiasmo che voglio trasmettere alla rosa formata prevalentemente da giocatori locali con l’obiettivo di far bene e cercare di inserirci nel gruppo delle compagini che cercheranno di risalire la categoria».

La rinascita

A Solarussa, la ripartenza ha un sapore speciale. Dopo un anno di stop dovuto a carenza di giocatori e difficoltà organizzative, la Usd Solarussa 2012 è riuscita a ricostruire la squadra. «È stato formato un nuovo gruppo dirigenziale composto da persone del paese – evidenzia il dirigente, Andrea Piccu - affiancato da tanti ragazzi giovani, anch’essi del territorio e dei paesi vicini. Abbiamo un nuovo allenatore, Mauro Fois, fortemente motivato e competente. L’obiettivo è dare vita a un progetto sportivo solido e duraturo, che guardi non solo alla stagione in corso, ma anche agli annifuturi». Piccu sottolinea anche il ruolo fondamentale della Figc Sardegna, che ha permesso alla squadra di essere inserita nel girone della provincia: «Un segnale importante di vicinanza e sensibilità verso le società dilettantistiche come la nostra».

In campo

Le altre formazioni partecipanti sono Arcidano , Colonia Julia Usellus , Mogorella , Santa Barbara Nureci , Virtus Villaurbana , Monterra Santu Lussurgiu , Palmas Arborea , Silì (che finalmente gioca nel nuovo campo dopo un anno di esilio forzato), Sant’Anna Marrubiu e Nikeyon Suni .

Grande entusiasmo a Palmas Arborea, dove la società è guidata dalla neo-presidente Stefania Piras, già sindaca del paese, affiancata da gruppo di 60 persone tra dirigenti, staff e giocatori: «Siamo buona parte palmaresi – esordisce Piras – e il nostro spirito è quello di creare una famiglia. La rosa è composta prevalentemente da ragazzi del posto, con l’obiettivo di unire sport e comunità, partendo dall’idea di voler dare al nostro paese non solo una squadra ma una bella realtà di aggregazione».

