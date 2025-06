Tutti alla festa di Checco Zalone in una villa della Costa Smeralda 

Checco Zalone arriva in Sardegna. E avvia il casting per la scena del suo prossimo film ambientata in Costa Smeralda. Non sarà dunque una vacanza quella che attende sull’Isola tra un mese il comico barese, che torna al cinema come attore dopo il suo primo film da regista, “Tolo Tolo”, uscito nel 2020.

Le riprese

Una settantina le comparse indicate nella lista della produzione Indiana Production, che cerca uomini e donne per la pellicola in uscita tra Natale e Capodanno, diretta da Gennaro Nunziante e distribuita da Medusa Film. Le riprese delle scene ambientate in Gallura si svolgeranno tra l’8 e l’11 luglio in una villa con piscina dove verrà ricreata una festa a tema.

Le candidature

Per questo Zalone cerca 20 uomini e 20 donne di bella presenza, tra i 20 e i 30 anni, preferibilmente senza tatuaggi visibili, una donna tra i 25 e i 40 anni, un dj tra i 30 e i 40 anni, 10 uomini tra i 25 e i 50 anni, 5 tra ragazzi e ragazze dal look originale, tra i 25 e i 35 anni, per interpretare gli organizzatori della festa, e 10 uomini e 5 donne di nazionalità filippina o sudamericana. Le candidature sono aperte solo a persone residenti o domiciliate nel nord Sardegna, la disponibilità richiesta è di una o due giornate nel periodo indicato e il compenso rispetterà il contratto nazionale. Chi fosse interessato può inviare la candidatura all’indirizzo mail castingsardegna2025@gmail.com allegando 3 foto recenti, di cui due in primo piano e una a figura intera, senza occhiali da sole e cappelli. Tra i dati personali, oltre al nome e al cognome, all’età, al luogo di residenza e al numero di telefono, sarà necessario indicare altezza, peso, taglia dei vestiti e numero di scarpa.

L’Isola

La Sardegna torna, dunque, al centro della scena cinematografica come location d’eccezione, e lo fa con un film che segna l’atteso ritorno alla collaborazione tra Zalone e Nunziante, che ha diretto il poliedrico artista pugliese, attore e regista ma anche showman, cabarettista, imitatore, pianista, cantautore e sceneggiatore, in tutti i suoi più grandi successi, dal debutto in “Cado dalle nubi” del 2009, che registrò incassi pari a 14,1 milioni di euro, a “Quo vado?” (65 milioni di euro nel 2016), passando per “Che bella giornata” (43,5 milioni nel 2011) e “Sole a catinelle” (51,9 milioni nel 2013). Dopo mesi di attesa e indiscrezioni il nuovo film di Zalone inizia così a muovere i primi passi. I dettagli sulla trama sono ancora top secret, così come il cast e il titolo del film, le cui riprese inizieranno a luglio tra Roma, la Spagna e – va da sé – Porto Cervo e dintorni. Il soggetto sarebbe stato realizzato a quattro mani da Zalone e Nunziante, e c’è chi pensa che il brano “L’ultimo giorno di patriarcato”, pubblicato a inizio anno dal divo di Capurso, possa in qualche modo incarnare un’anticipazione del film com’era avvenuto per “Tolo Tolo” con la canzone “Immigrato”, diventata poi la colonna sonora della pellicola e valsa a Zalone nel 2021 il David di Donatello come Miglior canzone originale.

RIPRODUZIONE RISERVATA