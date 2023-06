Tutti al mare tranne i bagnini 

Le spiagge sono già affollate ma lungo la costa dell’Oristanese i bagnini ancora non ci sono. Le amministrazioni dei Comuni costieri non solo non hanno ancora ricevuto i fondi ma sono ancora in attesa di conoscere l’importo assegnato. E nel frattempo qualche amministrazione ha deciso di anticipare le somme e programmare il servizio.

Le risorse

Per ora si conosce solo l’importo totale stanziato dalla Regione per garantire litorali sicuri: oltre un milione e mezzo di euro. Così aveva riferito l’8 maggio scorso l'assessore regionale della Difesa dell’ambiente, Marco Porcu. Ancora però le amministrazioni non sanno quanti fondi avranno a disposizione, per lo stanziamento delle cifre verrà preso in considerazione il numero di interventi, la mortalità e la presenza di stabilimenti balneari nelle vicinanze.

I bandi

Il Comune di Santa Giusta, visti i ritardi, ha deciso di anticipare 15 mila euro: «Altrimenti i bagnini non ci saranno nemmeno ad agosto - ironizza il vice sindaco Pier Paolo Erbì - Come al solito la Regione è in ritardo. Lunedì pubblicheremo il bando per far partire il servizio ad Abarossa, all’altezza dei due chioschi». Anche il sindaco di Cabras Andrea Abis ha deciso di intervenire prima di ricevere le risorse: «Non si gioca con la sicurezza. Per ora abbiamo stanziato 36 mila euro. Nei prossimi giorni verrà pubblicato il bando, i bagnini saranno come sempre a San Giovanni, Maimoni, Mari Ermi e Is Arutas».

I servizi

Per ora nessuna torretta nemmeno lungo la marina di Arborea. «Siamo in attesa di conoscere l’entità del finanziamento - ha detto la sindaca Manuela Pintus - Senza il contributo della Regione non possiamo intervenire. Non abbiamo fondi dedicati. Però abbiamo contattato già varie ditte, in modo da intervenire appena si conoscerà l’importo esatto». I bagnini, in tutto 3, saranno operativi alla 27, a pochi metri dalla colonia. Gian Giuseppe Vargiu, sindaco di Narbolia, è fiducioso e non anticipa nemmeno un euro: «Sarà questione di giorni, del resto le risorse ci sono. Poi pubblicheremo subito il bando, nel nostro litorale i bagnini solitamente arrivano a metà luglio». Anche a San Vero Milis, dove l’anno scorso erano arrivati circa 30 mila euro, aspettano di conoscere l'importo mentre a Cuglieri si è già al lavoro per sorvegliare le spiagge di S’Archittu, Santa Caterina e Is Arenas. A Torregrande invece bagnini operativi da lunedì. Il Comune ha stanziato quasi 28 mila euro.