Tutti al “mare” del Sarcidano 

Primi tuffi della stagione a Isili. Nell’ultimo weekend la piscina all’aperto, terminati a tempo di record i lavori di sistemazione, ha accolto i primi visitatori. «Nel corso degli interventi c’è stato qualche intoppo ma abbiamo investito altre risorse perché sappiamo che è un servizio importante, soprattutto per i giovani», il commento di Rossano Zedda, assessore ai Lavori pubblici della Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo proprietaria dell’impianto.

Sicurezza

La manutenzione straordinaria ha interessato il bordo vasca e ha messo in sicurezza tutta l’area circostante, ora calpestabile. Le prime giornate hanno già registrato numerose prenotazioni e presenze. «La riapertura della piscina, rinnovata e sicura, rappresenta un traguardo importante e un ottimo auspicio per la stagione estiva appena iniziata», ha dichiarato il sindaco Luca Pilia, «questo non è solo un luogo di svago ma un’ulteriore, importante offerta per il nostro territorio».

Turismo

Un valore aggiunto anche dal punto di vista turistico. Chi visita il territorio potrà unire al fascino dei beni archeologici e alle bellezze naturalistiche anche un momento di relax e sport. «In tal modo il territorio diventa sempre più accogliente, ricco di servizi e capace di valorizzare appieno il suo potenziale», ha aggiunto il primo cittadino. Accanto alla vasca all’aperto campeggia la struttura con la piscina al coperto, a breve interessata da importanti interventi che già l’anno prossimo potranno restituire alla popolazione un impianto funzionante e adeguato. Sono disponibili 1,6 milioni per intervenire sul tetto e su tutta l’impiantistica.

Interventi

I lavori per il primo intervento sono già stati aggiudicati, mentre alcuni giorni fa è stato presentato il progetto esecutivo già cantierabile. «Entro quest’anno l’intervento verrà portato a termine», ha aggiunto l’assessore Zedda, «per il secondo cantiere contiamo di riuscire nel prossimo anno». La chiusura, causata anche dalle limitazioni dettate dalla pandemia, ha provocato un degrado della struttura che ha richiesto importanti somme, reperite grazie a un finanziamento regionale e a un avanzo di amministrazione della Comunità montana. Bambini, adulti, uomini, donne, ragazzi, anziani e disabili ringraziano.

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