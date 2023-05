Tutti al Macfrut23 

Macfrut è l'evento di riferimento per i professionisti del settore ortofrutticolo in Italia e all'estero. La Sardegna e i suoi prodotti sono stati tra i grandi protagonisti della quarantesima edizione, andata in scena a Rimini dal 3 al 5 maggio. Durante la manifestazione che, come ogni anno, ha visto la presenza di numerose aziende italiane ed estere, la Sardegna si è distinta per il valore della propria produzione agricola: la partecipazione a Macfrut23 è stata l’occasione per la valorizzazione dell’ortofrutticoltura sarda, anche in un’ottica di agevolazione del ritorno all’agricoltura delle generazioni più giovani. Stasera alle 21 su Videolina uno speciale dedicato all’evento, curato da Nicola Pisu.