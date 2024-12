Tutti al luna park in nome dell’inclusione  

Una giornata di spensieratezza al parco di divertimenti “Wonderland” in via San Simone: se la sono concessa una novantina di soci dell’Anmic (Associazione nazionale mutilati e invalidi civili): «Vogliamo permettere alle persone di uscire di casa e slegarsi dalla propria malattia o da quella dei propri cari» commenta Fabrizio Rodin, presidente regionale. «Svolgiamo tutto l’anno attività socializzanti: durante la stagione estiva andiamo al Poetto, una volta alla settimana andiamo al cinema Notorious, facciamo gite più volte al mese, c’è la palestra». soci apprezzano: «Basta guardarli negli occhi per capirlo», aggiunge.

Ma l’Anmic nasce con un’altra finalità: «La nostra attività storica è quella di segretariato sociale che portiamo avanti dal 1956».Con un occhio al futuro: «Nel 2025 espanderemo la nostra attività a San Gavino, Selargius e Quartu Sant’Elena, che si aggiungono alle sedi storiche di Cagliari e Iglesias. Ma siamo presenti anche nelle altre province: son 10.000 gli associati nell’Isola. Mentre all’anno assistiamo circa 40.000 persone. Solo la sede di Cagliari gestisce 100 telefonate al giorno e 5.500 associati. Ci affianchiamo alle istituzioni. Sia il pubblico che il privato fanno il loro, ma c’è sempre più bisogno».

«All’inizio ero scettica», racconta Antonina Sensibile, di Quartu, «poi mi sono trovata benissimo: è come una grande famiglia. L’attività che preferisco? Andare al mare. L’associazione è all’avanguardia nell’assistenza a noi, persone con disabilità. Queste attività ci aiutano anche ad uscire dalla depressione». Anche Defenzina Congiu parla di «grande famiglia». «Siamo orgogliosi di aver dedicato una mattinata al divertimento delle categorie più fragili», commenta Rossella Duville, una dei gestori del Wonderland.

