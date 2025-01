Tutti al galoppo a teatro! Il Si ’e Boi di Selargius è la casa dei più piccoli 

Pronti, partenza, via! Il veliero dei Capitani Coraggiosi è pronto per un nuovo viaggio lungo otto settimane, e anche stavolta sceglie Selargius per il sesto anno consecutivo. Al timone come sempre la compagnia Cada Die che oggi riparte con la rassegna - giunta alla sua XXVIII edizione - dedicata ai piccoli e alle loro famiglie, con la direzione artistica di Tatiana Floris e Silvestro Ziccardi.

Debutto

Appuntamenti da oggi sino al 16 marzo, con il teatro comunale Si ’e Boi che sarà il fulcro della rassegna. Il debutto, alle 16, con “Col galoppo in canna!” dei Cemea, laboratorio di attività manuali per la costruzione del giocattolo tradizionale. Poi spazio a “Letture Bau” della cooperativa Killia, e alle 17,30 il palco del teatro accoglie “Più veloce di un raglio”, storica produzione di Cada Die. Uno schema collaudato che verrà proposto ogni domenica con una serie di spettacoli che si alterneranno: dai “Rumori nascosti” alla “Storia di Hansel e Gretel”, ma anche “Il respiro del vento”, “Bosco”, “Filastrocche ’n’ roll”, “Emma”, e “Gufo rosmarino nel bosco delle ciliegie gnam gnam”. Non mancheranno i laboratori di creatività, quelli in sella alla bici con gli Amici della bicicletta. Sino al concorso dei disegni realizzati durante la rassegna, con tanto di mostra e premio finale.

Lo spirito

Per otto domeniche (più quattordici matinée per le scuole) , quindi, piccoli e grandi spettatori potranno incontrarsi dal pomeriggio fino a sera, giocare al teatro, con “i padroni di casa” e tanti ospiti nazionali, ma non solo. Oltre alla collaborazione con alcune associazioni e cooperative che operano nel territorio, come i Cemea Sardegna e gli Amici della bicicletta di Cagliari, ce ne saranno di nuove. «Quest’anno il teatro vuole essere ancora di più una casa per tutti, un luogo dove grandi e piccoli possano sentirsi accolti, uniti da quella magia unica», sottolineano i direttori artistici Tatiana Floris e Silvestro Ziccardi. «Vorremmo costruire una comunità di famiglie, amici e compagni di viaggio, dove ogni spettacolo diventa una stanza ricca di storie, emozioni e meraviglie. Ci accompagneranno in questa avventura», aggiungono, «ospiti straordinari e amici di una vita, come il Teatro del Buratto di Milano, Crest Coop Teatrale di Taranto, e la banda giovanile Giuseppe Verdi di Sinnai per uno spettacolo insieme agli allievi della nostra Scuola di arti sceniche».

Partner

Fra le novità, nell’ottica dell’accessibilità e della sostenibilità, c’è la collaborazione con l’Arst che punta a incentivare l’uso del trasporto pubblico per accompagnare bambini, scuole e famiglie a teatro: un viaggio che diventa parte dell’esperienza culturale. Non solo: nell’edizione 2025 c’è anche il ballo sardo fra gli appuntamenti, iniziativa in questo caso curata dall’associazione Fedora Putzu. E poi c’è il sodalizio con il Microcitemico e il reparto di pediatria dell’ospedale Brotzu, che dà la possibilità di incontrare i piccoli pazienti, le loro famiglie e i compagni di scuola, rappresentare diversi spettacoli e di ospitare i lavori di alcune compagnie della scena nazionale. Oltre al supporto del Ministero della Cultura, c’è quello della Regione, della Città metropolitana e del Comune di Selargius: «Un onore per noi poter ospitare questa rassegna che offre ai bambini non solo momenti di svago ma anche di educazione e formazione», dice l’assessora alla Cultura Sara Pilia.

RIPRODUZIONE RISERVATA