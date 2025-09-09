Tutti al corso per abbattere ai cinghiali 

Emergenza cinghiali ad Arbus: 30 cacciatori si preparano ai corsi di formazione per gli abbattimenti. L’iniziativa è del Comune e della Provincia, col via libera dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, condizionato alle indicazioni tecniche trasmesse ai due enti. Il progetto, finanziato dal Comune con cinquemila euro, è stato presentato nei giorni scorsi nell’Aula consiliare agli amanti della doppietta, residenti nella cittadina del Linas.

La popolazione

La proposta della qualifica di Coadiutore al controllo del cinghiale mediante prelievo selettivo, è nata dopo lamentele e proteste dei cittadini, soprattutto della frazione di Sant’Antonio di Santadi, porta della Costa Verde, e di proprietari delle villette estive di Torre dei Corsari, dove ormai gli ungulati hanno invaso il villaggio arrecando danni ovunque. «La situazione – ricorda l’assessora all’agricoltura, Sara Vacca – è fuori controllo, per questo abbiamo deciso misure urgenti. La formazione rappresenta un passo fondamentale per assicurare un controllo efficace e responsabile». E il commissario della Provincia, Roberto Cadeddu, aggiunge: «L’obiettivo è doppio, da un lato si potrà contrastare la proliferazione dei cinghiali e tutelare l’ambiente, dall’altro avremo una rete di operatori qualificati che potranno operare con maggiore competenza e professionalità. Alla fine saranno inseriti nell’albo provinciale di Coadiutore al controllo del cinghiale».

Le doppiette

Un centinaio ha accolto l’iniziativa, c’è posto per 30, le domande seguiranno l’ordine d’arrivo. «Iniziativa importante - dice Giuseppe Concas - tant’è che ho informato amici di altri Comuni dell’Isola. Delusi quando hanno saputo che era riservato ai residenti». Antonio Pili: “Dopo i cinghiali speriamo che si trovino soluzioni anche per i daini. Nella frazione di Santadi e nell’area del poligono militare di Capo Frasca sono tantissimi». Un componente dell’abilitazione venatoria della Provincia, Antonio Musu: «La tutela deve essere contemplata per tutti, dagli operatori professionali agli hobbisti che, oltre alle spese, garantiscono presenza nelle campagne e integrano il proprio reddito».

L’Ispra

«La proposta del programma didattico - si legge nella nota dell’Istituto - è conforme alla norma. Si suggerisce, tuttavia, di aumentare il monte ore per trattare in modo approfondito gli argomenti».

RIPRODUZIONE RISERVATA