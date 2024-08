Tutti al cinema: rassegna in biblioteca per parlare di terra e libertà 

"Terra e libertà" è il titolo della rassegna cinematografica proposta dal Consorzio per la pubblica lettura Sebastiano Satta che si terrà dal 4 al 7 settembre nel giardino della biblioteca adiacente alla sezione sarda. La direzione artistica è a cura del regista Francesco Pirisi. Si comincia il primo giorno alle 20.30 con "Uomini in marcia" di Peter Marcias, in serata si terrà il dibattito con un rappresentante del Comitato nuorese contro la speculazione energetica. Ogni sera verrà messo a disposizione un banchetto firme per la legge di iniziativa popolare Pratobello 24. Il giorno dopo "L'ombra del fuoco" di Enrico Pau, il 6 "Un pioniere del sottosuolo" di Monica Dovarch e l'ultimo giorno "Fradi Miu" di Simone Contu, "Ogni andare è un ritornare" di Vittoria Soddu e "Featuring" di Sergio Scavio. In tutte le proiezioni saranno presenti gli autori. Il titolo della rassegna è ispirato al film di Ken Loach che sottolinea il legame dell'uomo con la propria terra.

RIPRODUZIONE RISERVATA