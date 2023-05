Tutti ad Asseminello 

La vittoria col Venezia ha fatto scattare la giostra dei playoff, da affrontare senza un attimo di pausa. Il Cagliari si è ritrovato ieri mattina ad Asseminello, per preparare la semifinale d'andata contro il Parma, che si giocherà già domani sera (inizio ore 20.30, arbitro il comasco Colombo) ancora alla Domus, con gara di ritorno sabato al Tardini. Una seduta di scarico, con Ranieri che ha quasi evitato di nominare i prossimi avversari, restando sulla partita col Venezia e analizzando soprattutto l'azione del gol dei lagunari, «una dormita che mi ha dato fastidio», come aveva spiegato in conferenza stampa. Scarico per chi ha giocato, esercitazione e partitella per gli altri. Questa mattina i ducali saranno, invece, al centro dell'attenzione, visto che si è già alla vigilia di una sfida che ha già fatto scattare la febbre alta in città. Ieri è partita la vendita dei biglietti, online e nelle ricevitorie autorizzate. Da oggi, invece, sarà a disposizione anche il Ticket service di Piazza L'Unione Sarda. Staccati in poche ore 12mila tagliandi. (al.m.)

