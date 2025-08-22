Tutti a tavola: una cena per conoscere culture diverse 

Far incontrare culture diverse attraverso un linguaggio universale come quello del cibo. A Samassi, venerdì 29, torna la cena conviviale, organizzata per il secondo anno consecutivo da Radio Samassi. Alice e Sara Tatti, insieme a Mirko Diana, desiderano creare una serata multietnica, aperta a tutti, con l’obiettivo di conoscere e condividere.

L’iniziativa si terrà dalle 19 in piazza Italia: chiunque potrà portare un piatto tipico della propria cultura e condividerlo con gli altri. I tre organizzatori spiegano: «Vogliamo creare un’atmosfera familiare con tavoli sui quali poggiare le pietanze, magari accompagnate da un bigliettino che indichi di cosa si tratta e da dove proviene, e sedute sparse per assaggiare tutto insieme. È un’occasione per unire culture e comunità: a Samassi vivono quasi mille extracomunitari, molti ben inseriti, altri appena arrivati. Questa può essere un’opportunità per conoscersi e sentirsi inclusi».

Una serata semplice, che punta al dialogo e alla condivisione, ma dal valore estremamente simbolico: «Brindare con chi non pensavi avresti mai conosciuto, assaggiare un sapore nuovo, scoprire le culture che compongono il nostro paese. È importante che la gente si scopra». ( n. f. )

