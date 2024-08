Tutti a tavola! Ci sono is cocoeddas Festa grande lunedì a Esterzili 

Nel cuore della Barbagia di Seulo, ai piedi del monte Santa Vittoria, Esterzili si anima di profumi e tradizioni per la tanto attesa XV Sagra de is Cocoeddas, in programma lunedì prossimo. L’evento, organizzato dalla Pro Loco, promette di riportare residenti e turisti indietro nel tempo, in un’epoca in cui la socialità e la convivialità erano al centro della vita comunitaria.

Cugine dei culurgionis

Is cocoeddas, deliziose cugine dei più noti culurgiones, sono le protagoniste della festa: preparate con amore e abilità dalle donne del paese, queste prelibatezze vengono fritte nell’olio bollente, rivelando un ripieno saporito di patate, cipolle, ciccioli di maiale e formaggio in salamoia. La sagra non è solo un’occasione per gustare cibo tradizionale, ma anche un’opportunità per riscoprire l’autenticità e il calore della cultura esterzilese.

Il programma

Si inizia la mattina alle 9 con la visita ai siti archeologici. L’apertura degli stand di artigiani e hobbisti è, invece, alle 11. Per tutta la giornata sarà inoltre possibile partecipare al laboratorio de is cocoeddas, accompagnati dalla musica itinerante dei Symponia in Pratza e di Luca Lai all’organetto e dal coro locale Fra Antonio Maria e dai tanti murales che colorano il paese.

Tra gli scorci più suggestivi si potranno conoscere i Diccius (detti popolari) esterzilesi, le piante tipiche del territorio, la storia di Fra Antonio Maria e de s’attittidu (il canto funebre). Nella casa museo si parlerà, attraverso reperti, strumenti e abiti, di medicina popolare, di abiti tradizionali e della storia archeologica di Esterzili.

Alle 13 apriranno i punti ristoro, ognuno con un menù diverso, ma tutti legati alla tradizione locale e agli antichi sapori ancora incontaminati. Mentre a Gecas, fulcro della festa, ci sarà Su Murzu, la degustazione delle regine della festa.

Ingolliri su strexu

La giornata proseguirà poi dalle 16 fino a notte fonda. La musica tradizionale dei Symponia, di Luca Lai e del Coro di Cagliari con il maestro Fabrizio Gungui sarà protagonista per le vie del centro storico. Alle 17 verrà, invece, riproposta un’antica usanza esterzilese: si chiama a ingolliri su strexu ed è il corteo nunziale che accompagna la sposa – vestita con l’abito di gala a Genn’idda - nella sua nuova casa. Mentre a far ridere grandi e piccoli ci penseranno i Barbariciridicoli.

C’è spazio anche per il Carnevale con “Is Arestes e S’Urtzu Pretistu”, sono le figure protagoniste del carnevale tradizionale di Sorgono. Dalle 19 sarà possibile degustare, sempre a Gecas, is cocoeddas, con la musica tradizione. Chiude la manifestazione Benito Urgu con lo spettacolo Forever: il cabarettista di Santa Giusta, ancora in forma smagliante, è pronto a intrattenere il pubblico per oltre due ore. A seguire balli in piazza con i Sardinia Folk Fest. Mentre le ultime ore della notte sono affidate alle note rap di Dr Colpa in concerto con Mirko Anedda e al dj set di Vantino Poddie.

