Tutti a segno i bomber dell’Eccellenza 

Tutti a segno i bomber delle primissime posizioni della classifica marcatori di Eccellenza. Con la rete rifilata all’Ossese resta leader l’attaccante Mattia Caddeo del Ghilarza con 23 reti, una in più rispetto a Ryaduan Palermo della Villacidrese anche lui in gol nell’ultimo turno. In terza posizione c’è Giuseppe Meloni del Budoni, che sale a 21 ed è raggiunto da Danilo Ruzzittu del San Teodoro, autore di una doppietta col Taloro.

Nei tre gironi

In Promozione (girone A) Andrea Iesu del Villasimius sale a quota 21 e allunga su Abdoulaye Mboup (Castiadas) fermo a 14. Nel girone B arriva la 17esima firma di Antonio Pili dell’Idolo. Dietro c’è Yahya Jatta (Bittese) a 13. Sono cinque i bomber al comando nel girone C: l’attaccante Sergio Damian Valenti del Tempio è stato agganciato da Patrick Caetano Ferreira (Coghinas), Victory Igene (Sennori), Lamine Doukar (Stintino) e Domenico Saba (Usinese).

Brasiliano

Il brasiliano Flavio Patrick Caetano Ferreira (37 anni), ormai sardo di adozione, ha realizzato una doppietta contro la Lanteri Sassari. Arrivato in Sardegna nel 2010 chiamato dal Valledoria, ha giocato con Stintino, Torres, Porto Corallo, Sant’Elena, Calangianus e Tempio. In passato è stato a un passo dal Mantova in Serie B ma per problemi di tesseramento ha firmato col Carpi.