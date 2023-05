Tutti a scuola tra gli alberi e col cielo come soffitto, inaugurata l’Aula del Wwf 

I più contenti sono loro. Samuel, Bianca, Christian e Andrea, 10 anni ciascuno, tutti intenti a realizzare, nel cortile della scuola primaria di via Alghero, Istituto comprensivo 5, le bombe di semi, speciali polpette di carta e semini che lanciate a terra poi, a suo tempo, germoglieranno.

Perché, vuoi mettere fare lezione all’aperto tra casette degli insetti e un vero e proprio laghetto artificiale. «È bellissimo», dicono, «quando c’era il Covid siamo rimasti chiusi in casa per tanto tempo e adesso è importante stare all’aria aperta il più possibile, in mezzo alla natura. Ci è piaciuto moltissimo piantare le piantine e vederle crescere».

Tutto merito del progetto Aule Natura, che ha lo scopo di trasformare il tradizionale giardino in una vera e propria aula e che è stato lanciato dal Wwf con il supporto di Procter & Gamble, sostenuto da P&G Italia.

«La scuola ha partecipato a questo concorso ed è stata scelta dal Wwf insieme ad altre 49 scuole in tutta Italia» spiega l’insegnante Marilena Cherchi, coordinatrice del progetto, «è da tanto che ci stiamo lavorando e adesso siamo riusciti a creare questa speciale aula in giardino per fare lezione all’aperto, che non significa solo lezione di scienze ma di tutto». E allora ecco un piccolo orto didattico, i tavoli che diventano banchi e l’albergo degli insetti realizzato con dei diversi tipi di legno che li attirano. E ancora le casette-nido e un laghetto artificiale che per ora è vuoto, ma che presto accoglierà le raganelle sarde per la gioia dei bambini.

«Siamo orgogliosissimi della nostra aula natura» commenta la dirigente scolastica Aurelia Orrù, «è stato un lungo lavoro con un team eccezionale. E nonostante i vandali abbiamo cercato di rovinarci la festa con l’incursione dei giorni scorsi, siamo riusciti a mettere tutto a posto, grazie al Comune, ai carabinieri e allo stesso Wwf».