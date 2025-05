Tutti a scuola senza smartphone

Scuole smartphone free, o per lo meno ci si prova. Perché se in qualche istituto cittadino si è persino arrivati a sospendere gli studenti poco inclini ad abbandonare il cellulare, c'è chi invece è andato decisamente oltre. È il caso dell’Istituto comprensivo di via Stoccolma: «L’uso del cellulare è vietato in ogni spazio dell’edificio. Anche durante la ricreazione», spiega la dirigente Maria Marcella Vacca, che ha battuto sul tempo il ministro Valditara ed esteso le restrizioni anche all’ultima gita.

Gita senza telefoni

Prova a togliere il cellulare a un adolescente: potrebbe essere un esperimento sociale, con protagonista la generazione cresciuta con gli smartphone. Nessuna crociata contro la tecnologia, precisa la dirigente dell’Ic di Genneruxi. «Ben venga, ma ritengo non necessario l’uso dei telefonini in classe, se non quando esigenze didattiche lo richiedano e ovviamente dietro la supervisione degli insegnanti. Questo è il nostro regolamento in vigore da anni». Restrizione applicata anche all'ultima gita che ha riunito gli studenti di seconda media nel centro Sardegna. Con l'accordo tra insegnanti, famiglie e l'esercito di ragazzini di dodici/tredici anni che hanno sperimentato i benefici della disconnessione dal mondo virtuale. «Esperimento assolutamente riuscito, anche i ragazzi più chiusi sono riusciti ad aprirsi e a relazionarsi con i compagni. Questo è il risultato più rilevante». Tanto da valutare la messa al bando dei cellulari anche per le gite future.

Il dibattito

In realtà la questione riporta a Roma. Al ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, che a metà luglio dell'anno scorso ha spedito apposita circolare ai dirigenti. Nel documento, in vigore per l'anno scolastico 2024/25, ha vietato i dispositivi nelle classi del primo ciclo, con qualche eccezione per il secondo. Restrizioni che ha chiesto di applicare soffermandosi sui rischi derivanti dall'abuso degli smartphone. Argomento all'attenzione delle scuole cagliaritane dove spuntano fuori regolamenti e anche qualche difficoltà nel far recepire agli studenti le norme in questione.

Le regole

Un percorso a ostacoli, con lo scoglio iniziale delle famiglie: «Paradossalmente è stato quasi più difficile far accettare le disposizioni ai genitori. Soprattutto all'inizio erano preoccupati e la domanda più ricorrente è stata: “Ma se mio figlio mi deve chiamare o magari sta male?”. Poi ci si è posti il problema dell'uscita: “Mio figlio torna a casa da solo, in pullman, il cellulare è indispensabile”». A fare chiarezza ci ha pensato Alessandra Cocco, dirigente dell’istituto comprensivo Giovanni Lilliu, di cui fa parte l’Alfieri, con diverse circolari. «Abbiamo stabilito che i ragazzi tengano i cellulare spenti e nello zaino, chiaramente al termine delle lezioni non spetta più a noi vigilare sul loro utilizzo». In caso di violazioni («poche sino a oggi») si procede con il sequestro: «La famiglia viene prontamente informata e sarà sua cura presentarsi a scuola per riprendere possesso del cellulare». Questione gite: «Gli studenti possono portare il cellulare ma devono attenersi ad alcune regole: durante i pasti e la notte i dispositivi vengono ritirati».

Sospensioni e difficoltà

All'Istituto comprensivo Giusy Devinu, nove plessi tra Tuvixeddu e Mulinu Becciu, sembra esserci ancora da fare: «Chiaramente ci siamo adattati alla circolare ministeriale, con qualche difficoltà iniziale che ci ha portato anche a sospendere gli alunni trovati a utilizzare il telefonino nonostante il divieto», racconta la vicepreside. «Adesso che viene rispettato ovunque, tranne in una classe con la quale abbiamo qualche difficoltà». Nessuna regola per le gite: «Nell’anno in corso non ne sono state effettuate, quindi non abbiamo ancora affrontato la questione».

