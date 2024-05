Tutti a Scraffingiu! 

Stasera alle 21 appuntamento con la comicità e il super cast di “C’è Scraffingiu per te”, lo show di Videolina condotto da Alessandro Pili e Maria Giovanna Cherchi. Ospiti della penultima puntata Maurizio Lampis, LEGO brick builder che ha portato in studio un busto di Gigi Riva costruito interamente con i LEGO; Andrea Secchi, blogger; il gruppo musicale Niera, Nadia Sailis. Alessandro Pili vestirà i panni del sindaco di Scraffingiu, del vigile Urbano Desogus, la cuoca Benedetta Birdi, il parroco Don Gigi e il sindacalista Sgobas.

Lo show è su Videolina sul canale 10 del digitale terrestre e sul canale 819 di Sky e Tivùsat, e in live streaming e in demand sul sito www.videolina.it e sull’APP L’Unione Digital, e in versione audio su Radiolina il martedì alle 20.30.