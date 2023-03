Tutti a Scraffingiu 

I Bertas, con Mario Chessa, Marco Piras e Enzo Paba, il luogotenente Andrea Atzeni, direttore della Banda della Brigata Sassari per oltre 30 anni oggi in pensione, saranno ospiti della nuova imperdibile puntata di “C’è Scraffingiu per te”, stasera alle 21 su Videolina condotta da Alessandro Pili e Maria Giovanna Cherchi.

Ma ci sarà anche il giornalista di Videolina Stefano Birocchi. Tra i personaggi di Alessandro Pili vedremo Gioia Meloni, la cugina oristanese della più famosa Giorgia, il signor Incani con la sua amatissima cagnetta Brenda, l’immancabile cuoca della caserma Benedetta Birdi con una ricetta di sushi alla sua maniera, il sindaco di Scraffingiu e Don Gigi. La Oompa Band accompagnerà i conduttori nell’intera puntata.