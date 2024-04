Tutti a Scraffingiu! 

Stasera alle 21 su Videolina appuntamento con la comicità e il super cast di “C’è Scraffingiu per te”, il programma condotto da Alessandro Pili e Maria Giovanna Cherchi. Ospiti della sesta puntata, il giornalista di Videolina Luca Neri; Nadia Sailis con il conduttore di Radiolina Andrea Matta; la cantante Gaia Deiana, che si è aggiudicata il Grand Prix nella finale nazionale Italia di Sanremo Junior. Alessandro Pili Vestirà i panni di Antonia Egua Ferrada da Gesturi, il vigile Urbano Desogus, Gioia Meloni, il sindaco di Scraffingiu e il sindacalista Sgobas.

“C’è Scraffingiu per te” è su Videolina sul canale 10 del digitale terrestre e sul canale 819 di Sky e Tivùsat, e in live streaming e in demand sul sito www.videolina.it e sull’APP L’Unione Digital.