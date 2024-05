Tutti a Scraffingiu! 

Ultima imperdibile puntata della stagione di “C’è Scraffingiu per te”, lo show di Videolina all’insegna della comicità condotto da Alessandro Pili e Maria Giovanna Cherchi. Ospiti di stasera, alle 21, lo chef Roberto Serra, i giornalisti Lele Casini e Veronica Fadda, gli attori Antonello e Anna, del gruppo Le giovani Marmitte che si apprestano a festeggiare i 25 anni di attività artistica. Luca Tilocca con la band On the road band, ci proporrà alcuni brani e ci racconterà il suo nuovo progetto di musica country.

Alessandro Pili vestirà i panni del sindaco di Scraffingiu, della cuoca di Benedetta Birdi, la cugina oristanese della presidente del Consiglio dei Ministri Gioia Meloni e Don Gigi.