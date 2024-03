Tutti a Scraffingiu 

Quarta puntata, domani sera alle 21 su Videolina, di “C’è Scraffingiu per te”, il programma di intrattenimento condotto da Alessandro Pili e Maria Giovanna Cherchi, due delle figure dello spettacolo più amate dal pubblico isolano.

Ospiti della puntata di pasquetta, Floris e NU, in procinto di partire per l’Australia per una nuova avventura, dovranno vedersela con Zio Tore Canta. Alessandra Nioi, concorrente di Masterchef, dovrà confrontarsi con la cuoca della caserma di Scraffingiu, Benedetta Birdi. Gioia Meloni, la cugina della più famosa Giorgia, ci racconterà del triduo pasquale con un ospite d’onore, Matteo Salvini. L’ospite musicale sarà il cantante pastore Andrea Rosas di Pozzomaggiore. Infine un inedito Suonatore di launeddas insieme a Marco Bande e Matteo Piras.