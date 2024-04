Tutti a Scraffingiu! 

Stasera alle 21 appuntamento con la comicità e il super cast di "C’è Scraffingiu per te”, il programma di intrattenimento di Videolina condotto da Alessandro Pili e Maria Giovanna Cherchi. Ospiti della settima puntata, il giornalista de L’Unione Sarda Enrico Pilia, che scrive e conduce insieme ad Alessandro Pili “Lo Facciamo per soldi”, in onda su Radiolina e Videolina; la finalista di Miss Italia 2023 Bianca Puddu; Maria Giovanna Cherchi insieme ai Fantafolk e la sua band presenterà il progetto Maria Carta. Alessandro Pili vestirà i panni del sindaco di Scraffingiu, zio Tore, Gioia Meloni, Don Gigi e il vigile Urbano Desogus.Lo show è su Videolina sul canale 10 del digitale terrestre e sul canale 819 di Sky e Tivùsat, e in live streaming e in demand sul sito www.videolina.it e sull’APP L’Unione Digital.