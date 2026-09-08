Tutti a Maldiventre per “Puliamo l’Isola” 

L’Isola di Maldiventre si fa bella dopo l’invasione dei turisti. Torna l’appuntamento con “Puliamo l’Isola”, la giornata ecologica nella perla del Sinis organizzata dal Comune di Cabras con l’Area marina protetta. Domenica, i volontari avranno l’opportunità di vivere una giornata all’insegna della tutela ambientale in uno dei luoghi più suggestivi della costa. L’iniziativa è aperta a chiunque voglia impegnarsi nella pulizia dell’area e per prenotarsi è sufficiente consultare sul sito del Comune tutte le indicazioni utili.

La piattaforma dedicata alle iscrizioni resteranno aperte fino alle 10 di domani. Tutte le persone iscritte verranno poi contattate dagli organizzatori e riceveranno le informazioni sulle modalità e i punti di partenza.

La giornata inizierà alle 8 con la partenza dai tre punti di imbarco: Mari Ermi, Maimoni e Torregrande. Alle 10.30 è previsto invece il ritrovo dei partecipanti presso Cala Saline, all’Isola, per la distribuzione dei materiali e l’organizzazione delle squadre.

Tra le 11 e le 11.30 prenderà il via l’attività di pulizia. Alle 14.30, la chiusura della giornata e la ripartenza verso i litorali. (s. p.)

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