Tutti a disposizione eccetto Deiola 

La Fiorentina nel mirino. Il Cagliari ha ripreso ieri la preparazione al “Crai Sport Center” di Assemini dopo la sconfitta con l’Inter e i due giorni e mezzo di riposo concessi dal tecnico Nicola. Tutti si sono allenati regolarmente, compreso Prati che si è ormai lasciato alle spalle il virus influenzale che lo aveva costretto a saltare tre allenamenti la settimana scorsa, e di conseguenza la partita di San Siro (è rimasto in panchina dall’inizio alla fine).

Il punto

Anche in vista del match con i viola (fissato proprio per il giorno di Pasquetta, alla Domus alle 15) il tecnico rossoblù avrà l’imbarazzo della scelta in ogni reparto. Unico indisponibile Deiola, squalificato per una giornata dal Giudice sportivo dopo l’ammonizione rimediata sabato. Restano in diffida i difensori Obert, Luperto e Mina, il centrocampista Marin e i due attaccanti Piccoli e Pavoletti. Anche per questo, alcuni di loro sono stati preservati da Nicola contro l’Inter. Oggi nuovo allenamento ad Asseminello, al mattino.

I tifosi

Cresce l’attesa anche tra i tifosi per il match con i viola: si va verso l’ennesimo sold-out. Già superata quota 15.800 spettatori a cinque giorni dalla gara. (f.g.)

