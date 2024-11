Tutti a “CasaCUS” con Andrea Matta 

Oggi alle 15 andrà in onda la settima puntata della nuova stagione di “CasaCUS Cagliari a Radiolina”, LIVE in FM, sui social e sul web della radio, del CUS Cagliari e L'Unione Sarda. In studio: Michele Pilia e Andrea Leviani, rispettivamente coach e giocatore della nostra squadra di basket maschile, impegnata nel campionato DR2; don Emanuele Meconcelli, direttore del College Universitario Sant'Efisio.

Durante il programma, le immagini dai campi e le voci dei protagonisti del fine settimana sportivo a Sa Duchessa. Conduce: Andrea Matta.