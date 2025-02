Tutti a Casa Kabras con i malloreddus di Dany il tiktoker 

Dany Cabras torna a Sanremo e ci accoglie a Casa Kabras, proprio accanto all'Ariston, tra divanetti, bancone per il caffè e foto di "famiglia". «Uno spazio che mi ricorda casa», racconta il trentunenne di Domus De Maria, content creator da 1,2 milioni di follower. Una sorta di salotto radiofonico, aperto tutti i giorni per accogliere e intervistare anzitutto gli artisti in gara «per parlare della genesi, del significato e delle curiosità del brano che portano al Festival. Ma anche per giocare e divertirci: li faccio rilassare con un po’ di sana ignoranza Cabras».

Mattia Stanga, il compagno di squadra che l'anno scorso lo accompagnava al PrimaFestival e quest'anno è sul Suzuki Stage, non l'ha ancora rivisto: «Ma appena lo vedo gli chiedo indietro quei calzini che mi ha rubato». Il Festival lo sta guardando poco: «Devo controllare i miei genitori, mi fanno sempre fare brutte figure...».

Ma garantisce che non perderà per nulla al mondo la serata di stasera: «Geppi Cucciari e Mahmood? Li vedrò sicuramente, con un bel piatto di seadas o malloreddus per sentirmi a casa. Sono felice di vedere un po' di Sardegna su quel palco».

Spera di tornare ad avere un ruolo di primo piano al Festival: «Magari a cantare! Non sembra ma ho una bellissima voce». Ce la fa sentire? «Meglio di no» ( a.d. ).

RIPRODUZIONE RISERVATA