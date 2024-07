Tutti a cantare “Amen” e “Viceversa” C’è Francesco Gabbani ad Arborea 

Francesco Gabbani arriva ad Arborea. L’appuntamento da segnare in agenda è per domani alle 22 in piazza Maria Ausiliatrice con ingresso gratuito. A organizzare, il comitato SS Redentore Arborea.

Francesco Gabbani, cantautore, polistrumentista e artista multiplatino, ci accompagnerà in un viaggio musicale dai suoi primi brani, ai successi sanremesi, fino alle canzoni che hanno fatto ballare ed emozionare tutti. Sarà anche l'occasione perfetta per ascoltare in anteprima qualcosa di nuovo dal suo prossimo progetto discografico. Conosciuto per i suoi grandi successi come “Amen” (platino), “Occidentali’s Karma” (6 dischi di platino), “Tra le granite e le granate” (2 dischi di platino), “Viceversa” (2 dischi di platino) e “Spazio Tempo", sigla della serie “Un Professore”, Gabbani ha superato le 700 milioni di visualizzazioni su YouTube. A chiudere la serata, Francesca Brambilla dello show “Avanti un altro!”.

RIPRODUZIONE RISERVATA