Tutti a canestro: al Bastione torna “3X3 Elite Sardinia” 

Il basket prende possesso di uno dei monumenti più iconici della città di Cagliari. Questa sera e domani, dalle 17.45 fino alle 23.30, il Bastione di Saint Remy si anima con la quinta edizione del 3x3 Elite Sardinia, competizione di Streetball organizzata dall’associazione sportiva Sardinia Events con il patrocinio di Comune e Regione.

Nel cuore del capoluogo è pronto a sfilare un esercito di cestisti: a darsi battaglia nelle categorie Under 16, Under 18 e Pro, sia maschili che femminili, saranno ben 39 formazioni per un totale di 155 “ballers” provenienti da ogni zona dell’Isola. A partecipare saranno anche tanti protagonisti della palla a spicchi isolana, tra Serie C, D e Promozione. La competizione mette in palio l’accesso alle finali nazionali categoria “Top” del prestigioso circuito 3x3 della Federazione Italiana Pallacanestro, in programma all’inizio di agosto a Cesenatico (Emilia Romagna). L’iniziativa avrà un occhio di riguardo anche per i temi dell’inclusione sociale grazie alla partecipazione attiva delle associazioni “Millesport” e “Codice Segreto”, che da anni si occupano di favorire l’integrazione dei ragazzi con disabilità intellettive.



RIPRODUZIONE RISERVATA