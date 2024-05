«Tutti a Cagliari contro l’eolico» 

«No all’assalto eolico: facciamo sentire la nostra voce, la voce del popolo». Il messaggio del comitato Su Entu nostu di Sanluri arriva come invito a tutti i cittadini a partecipare al corteo del 30 maggio sotto il Consiglio regionale.

«Questa – dice Maria Pasqua Meloni del direttivo - è l’occasione per dimostrato di avere a cuore la questione dell’invasività dei progetti di impianti eolici, fotovoltaici e agrovoltaici. La lotta non è solo dei comitati, delle associazioni e degli amministratori locali, tutti noi sardi dobbiamo faci sentire». Su Entu nostu si è attivato per organizzare il viaggio nel capoluogo. Il 30 ci saranno dei pullman che partiranno alle 8 da via Parma, fronte il supermercato Lidl, il rientro è previsto fra le 13 e le 13.30, il biglietto costa 7 euro. Per prenotazioni inviare un messaggio via WhatsApp al numero 348 0904336. «La preoccupazione – aggiunge Meloni - cresce perché ancora non si vedono in campo azioni concrete e rapide. Non possiamo aspettare che sia troppo tardi, evitiamo che questi signori del vento continuino ad entrare a gamba tesa nella nostra terra. Un’offesa alla nostra intelligenza e dignità». In questi giorni nella sede del Comitato, in via Sardegna, si susseguono incontri aperti ai cittadini. Il prossimo domani alle 19. (s. r.)

