Tutti a caccia de Su Sirboni 

Su Sirboni, un gioello nelle mire di cordate italiane ed estere. La proprietà è riconducibile a due società: una detiene il 58 per cento, l’altra il 42. Negli ultimi mesi sono stati aperti almeno sei tavoli di confronto, ma l’esito della fumata è sempre stato nero. Domanda e offerta non s’incontrano. Hanno sondato l’affare anche imprenditori americani, ma la struttura sul mare dalle potenzialità altissime, in vendita per una cifra che si aggirerebbe intorno ai 12 milioni di euro, sarebbe finito anche nel mirino di gruppi sardi.

Trattative complesse

Su Sirboni, dove le ultime tracce di clienti risalgono al 1980, insiste su una superficie di 17mila metri cubi. «Il Puc, approvato da quasi due anni, consente di raddoppiare la superficie». A spiegarlo è Sergio Lorrai, sindaco di Gairo. A disposizione delle società che detengono la proprietà o comunque dei potenziali acquirenti ci sono altri 17mila metri cubi. Il progetto originario dell’ex gioiello turistico ha mosso i primi passi negli anni Sessanta. Lorrai confida nella svolta delle trattative, a beneficio di uno sviluppo turistico atteso e sospirato. «Auspico possano chiudersi prima dell’estate, sono fiducioso. Venditori e acquirenti, grazie al Puc in vigore, hanno davanti condizioni certe. Come amministrazione abbiamo fatto tanto per agevolare il percorso di rinascita del complesso». Ma se domanda e offerta non s’incontrano appare evidente che sia complicato azzerare il gap. Di conseguenza le trattative stagnano e la seconda vita dell’ex resort deve attendere.

Le azioni

Sergio Lorrai illustra le azioni condotte dalla sua amministrazione per agevolare le trattative. «Il Puc è stato chiuso ascoltando anche le istanze della proprietà, così da riqualificare sia la struttura che la zona. In più nel Piano di utilizzo del litorale abbiamo previsto una concessione a servizio dell’ex hotel. Ma è chiaro - avverte il capo dell’Esecutivo comunale - che se i tempi dovessero allungarsi oltremodo la porzione di spiaggia destinata a loro verrebbe affidata a privati che vorranno gestirla. Però ribadisco, sono molto fiducioso che le trattative possano concretizzarsi».

