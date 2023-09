“Tuttestorie” per tutte le famiglie 

Puntuale come ciò di cui si ha un gran bisogno, ritorna il Festival “Tuttestorie” di letteratura per ragazzi. Il focus, per questa edizione numero 18, sono le famiglie. Le, e non la famiglia, perché i modi che le persone inventano per stare insieme e prendersi cura le une delle altre, non è uno, ma sono tanti. Congreghe multiformi che saranno indagate, narrate e illustrate durante i 370 appuntamenti con 77 ospiti, che compongono il calendario delle quattro giornate di festa, dal 5 all’8 ottobre, con le anteprime di 2, 3 e 4 ottobre. Si svolgeranno a Cagliari, all’Exma, e in altri 17 comuni sardi, con il coinvolgimento dei Sistemi bibliotecari Interurbano del Sulcis, Sarcidano-Barbagia di Seulo e Bibliomedia.

L’omaggio

Organizzato dalla Libreria per ragazzi Tuttestorie, con la direzione artistica di Manuela Fiori e la consulenza di idee e testi di Bruno Tognolini, il Festival, si apre con una dedica a Daniela Zedda, fotografa cagliaritana recentemente scomparsa, presente con la mostra “A facc’e pari”, una selezione di 30 ritratti di ospiti delle passate edizioni.

Una grande comunità

Animata da una truppa di 130 volontari, e la colonna sonora originale di Antonello Murgia su testi di Tognolini, la manifestazione approderà anche nelle scuole e nelle biblioteche dei comuni della rete, comprese la Mediateca del Mediterraneo e la Biblioteca comunale di Is Mirrionis, dopo aver reclutato 11.300 studenti, 580 classi da tutta l’isola, e oltre un migliaio di insegnanti. Una vera e propria comunità, che ogni anno, con costanza entusiasta, si riunisce per esplorare, attraverso il linguaggio chiaro e lampante dell’infanzia, le questioni che più stanno a cuore a ogni essere umano, grande o piccolo che sia.

Il cartellone

Il filo conduttore di “Chi c’è c’è. Racconti, visioni e libri di famiglie“ sarà dipanato da autori e autrici di richiamo internazionale, a cominciare da Kitty Crowther, scrittrice e illustratrice, vincitrice nel 2010 dell’Astrid Lindgren Memorial Award, il Nobel della letteratura per l’infanzia, che arriva in Sardegna per la prima volta. Per proseguire con i danesi Lemire e Rasmus Bregnhøi, in anteprima nazionale con il terzo volume del graphic novel “Mira“; lo scrittore inglese Benjamin Dean autore del romanzo “Io, papà e la fine dell’arcobaleno“, che affronta il tema dell’omosessualità paterna, e, infine, Sergio Ruzzier, Premio Andersen 2023 come “Protagonista della cultura per l’infanzia“. A rovesciare con ironia i ruoli famigliari e le fiabe classiche ci proverà il film d’animazione “Psiconautas: The Forgotten Children“ di Alberto Vàzquez, regista pluripremiato, e Pedro Rivero, che sarà proiettato in presenza dell’autore, nell’anteprima di mercoledì 4 ottobre da Cultina. Di fratellanza e disabilità si parlerà con Jef Aerts, scrittore belga; i giornalisti Annalisa Camilli e Fabrizio Gatti racconteranno le famiglie migranti; le fotografe Marcella Marraro, Elena Iodice e Nadia Paddeu comporranno ritratti bizzarri e austeri album di famiglia; con “Rime rimbambine“, Tognolini e il geriatra Paolo Putzu dialogheranno con gli over 60. Dalle famiglie umane a tutte le altre che popolano il pianeta: mamma e papà pappagalli insieme per sempre, piccoli orsi grizzly con due mamme, genitori adottivi scimpanzé, api matriarcali e leoni patriarcali, lumache che sono babbo e mamma assieme; e dagli esseri viventi ai non viventi: le famiglie di parole, di stelle e pianeti, fino alle famiglie di storie, il festival è un viaggio caleidoscopico. Ad alimentarlo una ricca rete di collaborazioni: con la cineteca sarda che propone una selezione di video dall’archivio dei filmini famigliari, su un tappeto sonoro di Massimo Gasole, ai partner storici Sardegna Teatro e Fuorimargine, le Famiglie Arcobaleno, La Casa circondariale di Uta, Panta Rei Sardegna, e gli ospedali Brotzu e Microcitemico con Andrea Serra.

RIPRODUZIONE RISERVATA