Tuttestorie, e che la grande festa abbia inizio 

Era il 13 ottobre del 2006 quando a Cagliari, all’Exma andava in scena la prima edizione del Festival Tuttestorie di letteratura per ragazzi. A distanza di diciannove anni il festival, nato dalla passione delle libraie della libreria Tuttestorie e dal genio creativo di Bruno Tognolini, è entrato nel cuore di migliaia di bambini e famiglie e alla soglia dei primi vent’anni dimostra una vitalità inesauribile. Ieri sera in un affollatissimo Exma sulle note scritte da Bruno Tognolini e Antonello Murgia è stato dato il via con “In ogni fine un nuovo inizio”. Maratona per un disegno infinito del mondo, opera collettiva destinata a crescere giorno dopo giorno, grazie alla partecipazione attiva delle scolaresche e di tutto il pubblico del festival. Una grande sala tutta bianca diventerà in questi giorni un mondo immaginario in cui ogni disegno inizia dove l’altro finisce.

Il programma

Ogni anno decine di autrici e autori da tutto il mondo si confrontano con i bambini attorno temi importanti. E un festival di libri per bambini parla ai bambini coi libri delle cose importanti. Ecco perché fino a domenica a Cagliari e in numerosi paesi dell’Isola si festeggerà la Fine. Anzi, le Fini, che per i bambini esistono e fluiscono, coi loro “frattempi” (quelli in cui ci si chiede “e adesso?”) e i loro nuovi Inizi: tante, gioiose o tristi, dannose o feconde, importanti. Settantadue ospiti, dagli Stati Uniti alla Svezia, dalla Spagna, dall’Olanda, dalla Francia, dal nord al sud Italia. Dagli Stati Uniti Dan Gemeinhart vincitore del Premio Strega Ragazzi 2023 che proprio a Cagliari apre il suo tour italiano. André Bouchard, autore e illustratore francese con i suoi finali ironici che smascherano le ipocrisie e stupidità del mondo adulto. Ed è ancora uno sguardo dalla parte dei più piccoli, quello dell’illustratrice e autrice svedese Emma AdBåge, e ancora Edward Van De Vendel Premio Andersen 2024 e finalista allo Strega. Non solo bambini. Dedicato agli adulti Il Baratto testamentario poetico ideato da Andrea Serra: chi si siederà al tavolo detterà il proprio Testamento (sono privilegiati aspetti etici, educativi, morali) e riceverà in cambio una poesia scelta da un autore o autrice che si fa Notaio Testamentario Poetico.

