“Tuttestorie” che (non) hanno fine 

Le domande disarmano gli adulti, ma non lasciano senza parole i bambini e le bambine. Allora, come tutte le precedenti diciannove, anche stavolta è utile starli a sentire. Che cosa avranno da dire sul tema della fine? La questione squaderna mondi e il Festival Tuttestorie non teme le avventure più temerarie. Da martedì 1 a domenica 6 ottobre, la XIX edizione del Festival di letteratura per ragazzi, con quartier generale a Cagliari, all’Exma, e propaggini in circa 20 comuni sardi, intitolandosi “E adesso? Racconti, visioni e libri sulle cose che finiscono”, esplora il tema degli inizi e delle fini, ovunque vi siano. Nelle amicizie e negli amori, nelle fasi della vita, nelle geografie dei luoghi, giacché, avverte Bruno piccolo filosofo: «La fine non finisce mai perché tutto continuerà a finire all’infinito».

Gli ospiti

Compagni di viaggio della libreria per ragazzi Tuttestorie, che organizza la manifestazione con la collaborazione e il contributo di numerose istituzioni (tra cui la Regione, il Comune di Cagliari, la Fondazione di Sardegna) e partner economici, nonché una generosa campagna di crowdfunding, saranno 72 ospiti, tra scrittori, illustratori, artisti ed esperti di letteratura per l’infanzia. Dagli Stati Uniti alla Svezia, dalla Spagna all’Olanda, alla Francia, all’Italia, autrici e autori proporranno incontri, laboratori, performance, installazioni interattive, giochi. Un centinaio le attività rivolte alle famiglie e agli adulti curiosi di conoscere i libri per i più piccoli e l’illustrazione, quasi 300 le attività rivolte alle scolaresche provenienti da 85 comuni dell’isola. Tra gli ospiti, vi sono nomi di richiamo internazionale come Dan Gemeinhart, vincitore del Premio Strega 2023, che, in arrivo dagli Stati Uniti, inaugura a Cagliari il suo tour italiano per raccontare un’altra avventura di Coyote sunrise, protagonista delle sue storie, stavolta impegnato a fare i conti con la perdita di un suo caro. Ellen Duthie proviene dalla Gran Bretagna e, con Lina Vergara Huilcaman, attraverso il libro “Così è la morte” esplora il tema attraverso 38 domande, selezionate tra centinaia, proposte dai bambini. Con André Bouchard, autore e illustratore francese, si smascherano le ipocrisie del mondo adulto; mentre con Emma Adbåge, svedese, si impara a guardare con gli occhi dell’infanzia. Edward Van De Vendel, dai Paesi Bassi, racconta i nuovi inizi in un paese differente da quello di nascita.

Su il sipario

Preceduto da un incontro sulla letteratura illustrata (lunedì 30 settembre, alle 17 in via Orlando), il Festival, con la direzione artistica di Manuela Fiori e la consulenza di Bruno Tognolini, si apre all’Exma, mercoledì 2 ottobre alle 18.30, con “In ogni fine un nuovo inizio. Maratona per un disegno infinito del mondo”. La sala Puà si trasformerà in una “scatola bianca” in cui tutti potranno lasciare la propria traccia grafica, purché inizi dove finisce la precedente, in omaggio al manifesto del Festival: ogni fine ha in sé un nuovo inizio. Dall’inaugurazione alla conclusione, con la colonna sonora originale di Bruno Tognolini e Antonello Murgia, è un fitto susseguirsi di appuntamenti. Un spazio importante è dedicato alla poesia con Giusi Quarenghi, Chiara Carminati, Massimiliano Tappari, Carlo Marconi. Debutta all’Exma, e non poteva essere diversamente visto che qui è stato ideato durante la passata edizione del festival, “Canti dell’inizio. Canti della fine” (Topipittori) di Tognolini e Silvia Vecchini: quaranta poesie su venti cose. E mentre l’Ufficio poetico di Emanuele Scotto e Matilde Marras darà voce ai pensieri dei più piccoli sulla morte, Andrea Serra incontrerà gli adulti che vorranno fare il “Baratto testamentario poetico”: un testamento con cui non si lasciano cose, ma idee e valori, per ricevere in cambio una poesia. Numerosi e vari sono anche gli appuntamenti per gli adulti, tra cui quello dedicato agli ospiti della Casa circondariale di Uta. A questa storica collaborazione, quest’anno si sono aggiunte quelle con il Museo Nivola di Orani e la Fondazione Sciola.

RIPRODUZIONE RISERVATA