Tutte le vittime  della tratta: non solo donne 

Settecento contatti in un anno in tutta la Sardegna. E 279 vittime di tratta e grave sfruttamento (tra cui 39 uomini) accolte negli ultimi venti anni. Sono i numeri del progetto Elen Joy, avviato nel 2003 dalle Figlie della carità di San Vincenzo per salvare dalla strada le donne vittime dello sfruttamento sessuale. Oggi il progetto conta cinque strutture di accoglienza in tutta l’Isola, cinque sportelli d’ascolto tra Cagliari, Sassari e Nuoro e uno sportello mobile regionale.

Molte nazionalità

«La congregazione in tutti questi anni di lavoro, non sempre semplice, ha accolto tante donne, uomini e anche alcuni minori stranieri non accompagnati, vicini alla maggiore età», dice suor Caterina Bua, responsabile del progetto che prende il nome dalle prime donne salvate, Elena e Joy, ed è oggi l’unico nell’Isola guidato da una congregazione religiosa. In 20 anni di lavoro sulla strada, l’équipe, composta da psicologi, operatori sociali, mediatori linguistici e culturali, pedagogisti, educatori, è venuta in contatto con uomini e donne di 28 nazionalità.

«In prevalenza sono state accolte donne nigeriane provenienti dallo sfruttamento sessuale su strada», evidenzia Francesca Pitzalis, coordinatrice del progetto, «e ci sono state anche molte donne in gravidanza o con bambini piccoli. Insieme alle loro mamme, sono stati accolti 52 bambini tra i 0 e i 3 anni». Non solo dalla Nigeria, ma anche da Romania, Pakistan e vari Paesi dell’Est e dell’Africa. Nel 2008 poi la congregazione accoglie per la prima volta una donna bengalese, vittima di sfruttamento lavorativo. Mentre il primo uomo a beneficiare di un percorso di accoglienza fun un pachistano, nel 2016. Del 2021 è invece la prima accoglienza di una vittima transgender.

«Gli uomini accolti fino a questo momento sono 39. Una tendenza in forte aumento: la maggior parte arriva da sfruttamento lavorativo in ambito agricolo. Anche se non è strutturato come in altre regioni, esiste anche in Sardegna», spiega Pitzalis, «è importante anche evidenziare che sono stati avviati 58 percorsi giudiziari per chi ha denunciato i soprusi subiti».

Cosa è cambiato

Sullo sfruttamento sessuale, però, è necessaria una distinzione tra pre e post Covid. «A oggi le presenze sulla strada raggiungono una media approssimativa di 15-18 donne cisgender a Cagliari, 6-10 donne cisgender e transgender a Sassari», aggiunge Valentina Sanna, referente area contatto ElenJoy. «In un anno, a fronte di una media di 50 uscite totali, le nazionalità incontrate sono principalmente nigeriana, romena e colombiana».

Una sorta di “spopolamento delle strade” che ha acceso un altro campanello d’allarme: la prostituzione al chiuso, in appartamento, nei night club e nei centri massaggi. «Qui la prostituzione è più varia», sottolinea Sanna, «abbraccia molti Paesi del Sud America, Colombia e Brasile su tutti, Est Europa, in particolare la Romania, mentre scompare la presenza di donne dell’Africa subsahariana». L’emergenza, però, negli ultimi anni ha richiesto un adattamento del lavoro dell’équipe che a lungo era concentrata solo sul mondo della prostituzione. «In Sardegna – conclude Pitzalis – lo sfruttamento lavorativo, che è una vera e propria emergenza ed è cresciuto in modo costante e progressivo, si verifica nell’agricoltura e nella pastorizia e nel mondo turistico e della ristorazione».

