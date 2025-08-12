Tutte le trattative passano dall’Inghilterra 

Il Napoli rimane in prima fila nelle vicende di mercato. Persa la possibilità di ingaggiare Grealish, che ha scelto l’Everton, ora il club campione d’Italia sta cercando di capire quali siano le reali possibilità di riportare Chiesa in Italia. Il Liverpool non sarebbe più così convinto di voler cedere l’azzurro, quindi bisogna valutare bene la situazione. Intanto prende corpo l’ipotesi di un ritorno di Elmas.

Lo stesso Liverpool si è fatto avanti nel frattempo con il Parma per il 18enne difensore Leoni e, per averlo a titolo definitivo, sarebbe pronto a versare 30 milioni. Il ragazzo, dopo l’interessamento di Inter e Milan, aveva fatto sapere che avrebbe preferito rimanere un anno in Emilia per crescere gradualmente, ma ora potrebbe cambiare idea. Sempre dall’Inghilterra arriva la sensazione che l’Atalanta stia facendo sul serio per arrivare a prendere Muniz, attaccante del Fulham, al punto che si parla di un’offerta di 40 milioni: cifra alla portata del club, se alla fine Lookman dovesse andare all’Inter per la cifra chiesta dalla Dea m(50 milioni), che tratta anche con lo Strasburgo per l’esterno offensivo Moreira, valutato dai francesi 30 milioni più bonus.

Sono in Inghilterra anche degli emissari del Milan, perché con il Manchester United è stato trovato l’accordo per Højlund per un prestito oneroso a 6 milioni con diritto di riscatto fissato intorno ai 40/45. Manca però l’ok del giocatore, che vorrebbe rimanere dov’è.

Anche Athekame è sempre più vicino ai rossoneri, che hanno alzato l’offerta arrivando ai 10 milioni chiesti dallo Young Boys. Restano da sistemare gli ultimi dettagli, come la percentuale dell’eventuale futura rivendita.

Contatti da Premier anche per la Roma, con il West Ham che è interessato a Pellegrini e il Leeds che ha chiesto informazioni su Dovbyk. Se il ds Massara riuscirà a cedere l’ucraino andrà dal Lecce per prendere Krstovic, affare che non impedirebbe l’arrivo di Fabio Silva dal Wolverhampton. Piace Kevin dello Shakhtar, entrato nell’ordine di idee di cedere il giocatore visto che ha appena preso l’altro brasiliano John Kennedy dal Fluminense. Morata al Como è la trattativa chiusa ieri, adesso i lariani vogliono prendere un portiere: i candidati sono due spagnoli, Arnau Tenas, in uscita dal Psg, e Inaki Pena del Barcellona. Il Torino si è fatto avanti con l’Inter per Asllani. Il Flamengo si è rifatto vivo con la Lazio per Castellanos ricevendo una risposta negativa.

