Tutte le tracce a Capo Figari, ricerche senza sosta 

Le testimonianze di diverse persone, le tracce elettroniche dei telefoni, le informazioni raccolte dai familiari dei due fratelli dispersi, tutto materiale usato per un incrocio di dati che porta sempre e solo nel mare davanti al promontorio di Capo Figari. Arrivano alle stesse conclusioni le operazioni di ricerca di Giuseppe e Lorenzo Deiana, condotte dalla Guardia Costiera (Direzione marittima di Olbia) e le indagini penali. Ieri il sostituto Mauro Lavra ha fatto il punto della situazione, mentre, per tutta la giornata, sono proseguite le attività di perlustrazione nel mare di Golfo Aranci. Non si hanno più notizie dei due fratelli dal 19 aprile e la compagnia telefonica Wind Tre ha fornito alla Guardia Costiera tutti i dati che le sono stati richiesti. Il tracciamento degli smartphone ha confermato l’attendibilità delle segnalazioni dei pescatori che sostengono di avere visto la barca dei due fratelli sabato 19 aprile. Così come le dichiarazioni dello zio dei ragazzi, la persona che Giuseppe e Lorenzo hanno cercato di contattare all’estero prima di sparire nel nulla. L’uomo non ha potuto che confermare quanto già la Guardia Costiera sapeva. Dice il vice comandante della Direzione marittima di Olbia, Paolo Bianca: «Sulla base di quello che sappiamo proseguiamo le ricerche nello stesso tratto di mare con le motovedette e il pattugliatore».

