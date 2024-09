Tutte le stelle del “Med Fest 2024” 

Cagliari e la Sardegna al centro del Mediterraneo per 4 giorni di incontro tra arte, musica, gastronomia e artigianato. È imponente il programma del “Med Fest 2024”, l’evento dedicato alla tutela del Mediterraneo e della sua biodiversità, ma anche alla cultura e al turismo, presentato ieri a Cagliari all’assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio. Dal 26 al 29 tutti gli occhi saranno puntati sul capoluogo, anche quelli della stampa internazionale, dato che sono 24 i paesi coinvolti che saranno messi in comunicazione e a confronto, sia dalla sponda europea che da quella africana del bacino. La previsione degli organizzatori è di circa 20 persone attese. Tra il Parco della Musica, il Teatro Lirico e il T-Hotel, che ospiteranno tutte le attività (gratuite), andranno in scena congressi con relatori internazionali, mostre, concerti, degustazioni gastronomiche con chef sardi e internazionali che faranno incontrare le diverse cucine.

Il cartellone

Si comincia giovedì, quando sarà inaugurato il festival e alla sera andrà in scena al Parco della Musica il concerto del maestro Giovanni Allevi, pensato per restituire armonia alla disarmonia causata dall’inquinamento acustico. Venerdì sarà invece la giornata mondiale del turismo, occasione di promozione della cultura e delle eccellenze dell’Isola, ma anche di altri paesi: saranno infatti presenti ambasciatori di Marocco, Egitto, Spagna, Albania, Iraq e Kurdistan, per promuovere scambi interculturali. Alle 21, ancora a ingresso libero, il concerto di Karima. Sabato e domenica spazio a due serate di gala nell’elegante cornice del Teatro Lirico (più il ritmo di Mamacita). La prima sarà il Med Fest Awards, dove verranno premiati progetti di ricerca, musica, cinema, letteratura e arte che hanno messo al centro la valorizzazione del Mediterraneo e del suo patrimonio culturale e naturale. La serata sarà condotta da Francesco Facchinetti e vedrà gli ospiti passare dal “blu carpet”, che riprende il colore del mare. Tra i premiati gli ori olimpici Massimiliano Rosolino, Marta Maggetti, Ruggero Tita e Caterina Banti, il cantante Ermal Meta e l’attore Marco D’Amore. Alle 22.30 ecco la musica dei dj di Radio 105. L’indomani il teatro ospiterà invece il “Concerto del Mediterraneo dedicato al Mare” della popstar Noa. A questi appuntamenti si aggiunge la mostra “Aquae - Il futuro è nell’oceano”, visitabile da venerdì a domenica al Parco della Musica, con esperimenti, attrezzature scientifiche, modelli in scala e video installazioni. Dedicata all’illustrazione delle principali caratteristiche dell’ambiente marino, particolare attenzione sarà rivolta all’utilizzo e alla conservazione delle sue risorse per uno sviluppo sostenibile.

Gli obiettivi

«Sarà una grande festa, con momenti di riflessione e approfondimento su tematiche importanti con cui dobbiamo confrontarci, come l’inquinamento e la gestione delle risorse idriche», spiega l’assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu. «Un appuntamento da inquadrare non solo nelle strategie dell’amministrazione regionale ma anche all’interno delle politiche nazionali, che con il piano Mattei guardano a quest’area con particolare attenzione». Proprio valorizzando le specificità del “Mare Nostrum”, l’Isola può diventare un asset centrale. «Scontiamo problematiche che derivano dalla perifericità rispetto all'Italia e all’Europa, ma se si guarda al Mediterraneo siamo noi ad essere centrali come ponte tra culture e relazioni economiche», continua l’assessore.

“È il primo evento internazionale focalizzato sull’unicità dei paesi che si affacciano su questo mare, col duplice obiettivo di far convergere opportunità e sfide dei paesi coinvolti e di prendere consapevolezza dell’immenso patrimonio culturale e artistico del territorio”, aggiunge il presidente del Med Fest Giuseppe Ligorio. «Il Med non nasce e finisce quest’anno, continuerà negli anni. Questo è un punto di partenza per mettere a fuoco la situazione attuale e capire in che direzione vogliamo andare». La responsabile della sostenibilità del Med Fest, uno dei punti chiave dell’intero evento, è Daniela Ropolo. «Il filo conduttore del Mediterraneo verrà interpretato in chiave moderna e attuale, adottando un linguaggio comprensibile per sensibilizzare le comunità e veicolare buone pratiche, perché la tutela del mare non dipende da tutti noi. È necessario un lavoro sinergico che dia spazio a temi specifici, alle tecnologie e all’innovazione, per salvare gli ecosistemi di terra e dell’acqua».

